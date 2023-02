Dimenticare un ex fidanzato che è stato un grande amore, non è affatto facile. Spesso si finisce per essere in balia di quello che si prova, dei ricordi e di quello che ci tiene attaccati al passato e diventa difficile andare avanti e lasciarsi il dolore alle spalle.

Ma non è impossibile: ecco 10 consigli per dimenticare il tuo ex.

Come dimenticare un ex: 10 consigli

A volte il dolore diventa anche una comfort zone, qualcosa che ci fa sentire protette e che ci dà un alibi per non rimetterci in piedi. È importante però riconoscere questi sentimenti e impegnarsi per ritrovare serenità e felicità soprattutto dopo la rottura con un fidanzato. Vediamo 10 consigli preziosi per andare avanti e dimenticare un ex.

1. Scrivi una lista con quello che odi di lui

Uno dei segreti per dimenticare un ex fidanzato è fare una lista in cui mettete nero su bianco quello che odiate di lui. Vi serve per ricordare a voi stesse che siete sulla strada giusta: non importa se vi ha mollate lui, avete un sacco di motivi per lasciarvelo alle spalle. Ricordatevene magari scrivendo tutto ciò in un biglietto da tenere sempre a portata di mano.

2. Smettete di nominarlo

Segnatevi quante volte al giorno esce il suo nome dalla vostra bocca o accennate alla sua persona con qualcuno, cercate di dimezzare questo numero in una settimana e poi sforzatevi di cancellare completamente il suo nome dalle vostre conversazioni. Non nominarlo vi farà incredibilmente bene.

3. Sforzatevi di non provare rancore

L’odio è solo un’altra faccia dell’amore, significa comunque provare qualcosa che vi tiene legate a lui.

Non è certo facile ma dovreste sforzarvi di non avercela con lui, di non provare rancore. È l’unico modo per ricominciare dopo una separazione e proseguire in modo sereno verso la vostra strada, senza guardarvi indietro.

4. Dedicatevi a una vostra passione

Avete un progetto nel cassetto che non avevate mai il tempo di sviluppare quando stavate con lui? Magari un viaggio da organizzare che è tanto che pensavate di fare ma che lui ha sempre rimandato?

Ora non c’è nulla che vi impedisce di dedicarci del tempo, tiratelo fuori dall’armadio delle cose insolute e concedetegli l’attenzione che merita. Finalmente potete godervi il tempo libero e dare sfogo alle vostre passioni.

5. Sforzatevi di vedere il lato positivo

Il modo in cui vedete le cose influenza la vostra vita più di quanto potete immaginare, quindi se vedete tutto nero rimarrete impantanate in una bolla di tristezza e ciò non vi farà andar avanti. Sforzatevi allora di cercare sempre il lato positivo anche se state soffrendo. E’ scontato ma è vero: passerà.

6. Prefissatevi degli impegni

Andate al cinema, a quella mostra che è tanto che volete vedere, un weekend fuori porta, un corso qualsiasi cosa vi rende felici. L’importante è non chiudervi in voi stessi e restare ore intere o addirittura giornate in casa. Prefissatevi di uscire e fare qualcosa per distrarvi.

7. Pensate al futuro

Come dimenticare un ex fidanzato? Semplice, iniziate a pensare al vostro futuro. Fatelo in maniera positiva e iniziate a immaginarlo senza di lui al vostro fianco.

8. Prendetevi cura di voi stesse

Dopo una rottura, la vostra autostima precipita verso livelli che vanno sotto terra, ma piano piano dovete impegnarvi per ricostruirla, a riportarla ai livelli di una volta. Prendetevi cura di voi, di ciò che siete e di ciò che vi aspetta nel roseo futuro.

9. Fate sport

Dovete scaricare le energie negative. Quindi, se avete bisogno di buttare fuori le energie negative senza auto distruggervi sfogatevi con lo sport dalla boxe al fitness allo zumba. Qualsiasi attività va bene.

10. Uscite con qualcuno

Ultimo consiglio per superare un ex: uscite con un altro uomo. Per dimenticare un uomo, il vecchio detto chiodo scaccia chiodo spesso funziona.

Magari questi appuntamenti saranno dei disastri ma vi serviranno a distrarvi a farvi sentire di nuovo in gioco, a regalarvi un po’ di leggerezza. Provateci.