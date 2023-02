In inglese baby hair, ma sono meglio conosciuti come capelli nani, piccoli ciuffetti che si formano vicino alla fronte ma anche dietro la nuca. Per molte donne i capelli nani sono fastidiosi e anche poco belli da vedere. Vediamo come nasconderli con 5 segreti top da seguire.

Come nascondere i baby hair? 5 segreti top

I baby hair, capelli nani, sono, in effetti, dei ciuffi ribelli che richiedono cure e attenzioni. Per alcune persone sono un vero problema. Altri, invece, ne hanno fatto un punto di forza e li valorizzano con i giusti prodotti. Vediamo, invece, come riuscire a nasconderli.

Si distinguono dai capelli spezzati perché sono più fini e sottili. Come far crescere i baby hair? Questa è la domanda che molte si pongono se scoprono di avere i “capelli nani” e non sanno come gestirli.

I capelli nani esistono da sempre, si chiamano in questo modo in America e non solo, si ispirano ai look anni ’20 e ’30 e spesso molte star li sfoggiano in momenti particolari, tra red carpet e gala.

Bisogna conviverci, capire come sistemarli e, volendo, anche come enfatizzarli scegliendo una serie di acconciature in grado di metterli in risalto. Per nasconderli un esempio potrebbe essere quello di portare due ciuffi ai lati del viso, come la curtain bangs, così da camuffarli.

Un’altra soluzione è quella di decolorarli. Di solito i baby hair sono scuri, proprio come il resto della chioma, ma se schiariti, si noteranno molto meno rispetto a quando sono scuri e neri.

Un’altra buona idea, ma più onerosa, è quella di eliminare i baby hair con il laser. Con qualche seduta potrete dire addio per sempre ai capelli nani, un po’ come quando fate il laser per i peli delle gambe.

Nascondere i capelli nani: cosa fare

Nascondere i capelli nani è facile anche in questo modo. Potete rimediare camuffandoli, optando per una frangia che sia asimmetrica, più corta o anche lunga e aperta sul davanti.

Infine, la cera per capelli è probabilmente la migliore soluzione per metterli in ordine. Una buona idea è anche quella di provare con la cera per sopracciglia.