Il vostro obiettivo è avere capelli più lunghi, lucenti e sani? Tra i tanti rimedi che circolano su Internet, falsi miti e soluzioni inefficace, l’acqua di riso è tra le migliori. Ecco come utilizzare l’acqua di riso sui capelli: il prima e dopo vi stupirà.

Come utilizzare l’acqua di riso sui capelli: il prima e il dopo vi stupirà

Lo sapevate che un antichissimo rimedio naturale per far crescere i capelli, averli folti, lucenti e sani è applicare sulla chioma l’acqua di riso? In realtà la sua origine è antichissima e viene dal Giappone. Fin dal periodo Heian (794-1185), le donne giapponesi hanno attribuito ai loro capelli forti, neri e lunghi ai risciacqui con l’acqua di riso, nota come Yu-Su-Ru.

Oggi le donne Yao, che vivono a Huang Luo, nella regione cinese del Guangxi, continuano a utilizzare questo metodo e sono famose per i loro capelli incredibilmente lunghi. Li tagliano solo una volta nella vita e li risciacquano due volte a settimana utilizzando solo acqua di riso e pochi ingredienti biologici selezionati.

Negli ultimi anni questo metodo è stato adottato anche nel mondo occidentale e molti hanno attribuito la salute dei loro capelli a questa antica tradizione. Ma perché proprio l’acqua di riso sui capelli?

L’acqua di riso è ricca di aminoacidi, vitamine e minerali, antiossidanti e persino inositolo, noto per la capacità di rafforzare i capelli. Molte persone che hanno usato questa combinazione di nutrienti sui capelli contenuta nell’acqua di riso hanno detto di avere capelli più forti, sani, lucenti e, in alcuni casi, anche più lunghi. E’ per questo che l’acqua di riso è un rimedio perfetto per la tua chioma, il prima e dopo ti lascerà senza parole. Come utilizzarla?

Ecco il tradizionale metodo di risciacquo con acqua di riso Yao: 1 tazza di riso bianco; 6 tazze di acqua; Scorza di pompelmo. Risciacquare leggermente il riso, filtrare e conservare il riso; lava il riso con 4 tazze d’acqua. Passa i chicchi di riso tra le dita e massaggi i palmi delle mani per 10 minuti;

Scola e conserva l’acqua; aggiungi la scorza del pomelo o del pompelmo all’acqua filtrata; fai bollire l’acqua e attendi 10-15 minuti; raffreddala, mettila in un barattolo e conservala in un luogo fresco e al riparo dalla luce per una settimana.

Come utilizzare l’acqua di riso sui capelli? Il prima e il dopo

Abbiamo visto come nasce l’antichissimo rimedio naturale dell’acqua di riso da versare sui capelli per renderli sani, forti e anche lunghi. Dopo aver seguito il procedimento tradizionale, una volta che l’acqua è stata una settimana a fermentare al buio sarà pronta all’uso.

Ecco che poi devi cospargere i capelli con l’acqua di riso, spazzolali dalla radice alle punte e lascia agire il composto per 20-30 minuti. Infine risciacqua l’acqua di riso. Le donne Yao, conosciute per la loro folta e lunghissima chioma, usano acqua fresca di sorgente per risciacquare i capelli.

Questo antico metodo va usato non più di due volte a settimana. Il risultato sarà impressionante, un prima e dopo mai visto: dopo aver utilizzato l’acqua di riso sui capelli questi appariranno straordinariamente luminosi, sani, folti perché l’acqua di riso ha dei nutrienti che favoriscono la rigenerazione delle cellule di cui è composta la fibra capillare.

Questo liquido prezioso, denso e acre, avvolge lo stelo capillare, fungendo da barriera che ispessisce e nutre nello stesso tempo. Inoltre, l’acqua di riso può essere usata come maschera pre-shampoo, soprattutto in caso di capelli grassi, perché purifica la cute.