Vanessa Bryant filantropa, dirigente d’azienda ed ex modella americana di origine messicana, è la vedova del giocatore di basket scomparso tragicamente Kobe Bryant. Ecco la dieta dell’ex modella.

Vanessa Bryant: la dieta della vedova del cestista Kobe Bryant

Vanessa Bryant, vedova del cestista professionista Kobe Bryant, morto tragicamente in un incidente in elicottero con la figlia Gianna, è filantropa, dirigente d’azienda ed ex modella di origine messicana. La coppia ha fondato la Kobe e Vanessa Bryant Foundation nel 2007 per dare borse di studio a studenti universitari di minoranza in tutto il mondo.

La vedova dell’ex cestista americano, tra i migliori al mondo, ha incontrato Kobe suo futuro marito sul set di un video musicale per una canzone rap: tra i due è nata subito una bellissima storia d’amore fino alla tragica scomparsa del campione di basket. Nel 2021, la Bryant ha lanciato una linea di abbigliamento Mambacita in onore di sua figlia Gianna.

Mamma di cinque figli, il 26 gennaio 2020 il marito di Bryant e la loro figlia Gianna sono morti nell’incidente in elicottero di Calabasas. Per questo ha citato in giudizio la contea di Los Angeles per violazione della privacy e negligenza dovuta allo scatto di foto delle vittime dell’incidente e alla loro condivisione impropria.

Al processo le sono stati riconosciuti 16 milioni di dollari di danni relativi alle foto. Lo scorso febbraio il caso è stato risolto in via extragiudiziale con una transazione totale di 28,85 milioni di dollari assegnata a Vanessa Bryant e alle sue figlie, inclusi i circa 15 milioni di dollari assegnatele in agosto e fondi aggiuntivi per risolvere potenziali richieste da parte delle sue figlie.

Vanessa ha detto che i proventi saranno donati alla Mamba and Mambacita Sports Foundation, sua fondazione. Negli ultimi anni è evidente, sicuramente anche per il dolore e tragica perdita, che la vedova di Kobe Bryant abbia perso molto peso. Come ha fatto dopo le gravidanze?

In passato Vanessa ha lottato con il suo corpo e con il peso, tuttavia, la sua forte volontà e determinazione le ha permesso di intraprendere un viaggio di trasformazione.

Vanessa ha parlato apertamente della sua lotta con la gestione del peso più volte in passato e ha detto come l’aumento di peso in gravidanza sia difficile da gestire. Le ci è voluto molto tempo per accettare il suo corpo e non ha trovato benefici nelle diete restrittive.

“Non sono più la stessa persona di qualche anno fa. Ho guadagnato un po’ di peso e ho perso un po’ di peso. Sono più forte ora di quanto non sia mai stata prima. Ho le curve e ho la cellulite. Amo il mio corpo”, ha detto la vedova di Kobe.

Vanessa Bryant e la dieta per dimagrire: come è tornata in forma?

Vanessa Bryant, vedova dell’ex cestista professionista Kobe, sta pian piano ritrovando la serenità dopo quasi tre anni dal tragico accadimento che ha portato alla morte di suo marito e di sua figlia Gianna. Anni difficili che Vanessa ha deciso di dedicare alla solidarietà e donazione, come faceva con suo marito, a favore delle minoranze. A questo, si è affiancato un viaggio alla riscoperta della sua bellezza e corpo sano.

Uno dei fattori principali che hanno aiutato Vanessa a perdere peso è mangiare cibi e fare spuntini sani a intervalli regolari. Invece di consumare porzioni più grandi due o tre volte al giorno, consumare pasti più piccoli a intervalli regolari aiuta ad aumentare il metabolismo e aiuta anche a controllare l’aumento di peso.

Anche evitare cibi zuccherati e trasformati è una componente essenziale della perdita di peso che spesso viene trascurata, ma senza cadere in diete restrittive che come ha rivelato Bryant almeno su di lei non hanno mai funzionato se non in peggio.