Comunicazione sanitaria sui social: l’umorismo funziona davvero?

In un’epoca dominata dai meme e dai video ironici, l’umorismo è diventato un linguaggio universale nel mondo digitale. Ma quando viene utilizzato dalle istituzioni sanitarie per promuovere messaggi di salute pubblica, è davvero efficace? Una revisione sistematica pubblicata su Behavioral Sciences nel ha analizzato 32 studi empirici per rispondere a questa domanda, offrendo indicazioni preziose per chi progetta campagne di comunicazione sanitaria sui social media.

L’umorismo, con la sua capacità di suscitare emozioni positive attraverso elementi inaspettati o incongrui, è considerato una strategia di comunicazione persuasiva. Funziona sia a livello cognitivo che affettivo, catturando l’attenzione, aumentando la motivazione a elaborare le informazioni e migliorando la memoria dei contenuti. Nella comunicazione sanitaria, l’umorismo viene utilizzato sia da individui che da organizzazioni, ma con scopi diversi. Per i pazienti con patologie croniche o per gli operatori sanitari, l’umorismo è spesso una strategia di coping per affrontare situazioni di stress. Durante la pandemia di COVID-19, ad esempio, l’umorismo ha contribuito ad alleviare la paura e lo stress psicologico.

L’umorismo nelle campagne di salute pubblica

Le organizzazioni di salute pubblica adottano l’umorismo in modo strategico per coinvolgere il pubblico e facilitare la diffusione dei messaggi. Spesso integrato nei formati di infotainment e edutainment l’umorismo rende le informazioni sulla salute più accattivanti, aumentando l’interesse del pubblico e promuovendo comportamenti salutari. Le strategie basate sull’umorismo sono particolarmente efficaci nelle campagne su tematiche stigmatizzate, come la Salute mentale e sessuale. L’umorismo può plasmare atteggiamenti e comportamenti legati alla salute e incoraggiare la condivisione interpersonale, influenzando indirettamente le azioni relative alla salute.

I social media e la comunicazione sanitaria

I social media sono diventati un canale cruciale per la comunicazione sanitaria, offrendo opportunità uniche per diffondere messaggi sulla salute a un pubblico eterogeneo. Organizzazioni come l’Organizzazione Mondiale della Sanità e i CDC di Atlanta utilizzano regolarmente le piattaforme di social media per condividere contenuti relativi alla salute. L’umorismo è stato identificato come uno degli approcci più efficaci per coinvolgere il pubblico rispetto ai contenuti relativi alla salute sui social media. I meme, in particolare, sono diventati la forma dominante di espressione umoristica nella cultura digitale, anche per ciò che concerne tematiche relative alla salute.

Nonostante il crescente numero di ricerche empiriche che analizzano l’umorismo nei contesti della salute digitale, c’è ancora una notevole carenza di studi di revisione che sintetizzino sistematicamente il modo in cui l’umorismo funziona come strategia comunicativa nella comunicazione della salute sui social media. Gli studi esistenti si sono concentrati principalmente su metriche descrittive di coinvolgimento, come il numero di like, commenti e condivisioni, lasciando aperta la questione di quali cambiamenti nelle percezioni relative alla salute l’umorismo possa produrre negli ambienti dei social media.

Efficacia e rischi dell’umorismo nella comunicazione sanitaria

La revisione di letteratura ha evidenziato che i contenuti umoristici generano maggiore visibilità. Post e video divertenti ottengono più visualizzazioni, like, commenti e condivisioni rispetto a contenuti puramente informativi e razionali. L’umorismo cattura l’attenzione in un ambiente digitale saturo di informazioni e incoraggia la diffusione virale dei messaggi. Tuttavia, il coinvolgimento non significa automaticamente cambiamento di comportamento. Gli studi mostrano che l’umorismo influenza soprattutto atteggiamenti e percezioni, come la fiducia verso la fonte del messaggio, la percezione del rischio e la credibilità delle informazioni, ma raramente produce effetti diretti sulle intenzioni comportamentali.

Un elemento importante che emerge dalla revisione è la capacità dell’umorismo di correggere la disinformazione sulla salute che circola abbondantemente sui social media. Utilizzare l’umorismo per smontare false informazioni su temi come la vaccinazione e la contraccezione si è mostrato vincente nel ridurre la percezione di credibilità delle informazioni false, sfatando le false credenze e sostenendo lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione alla salute digitale.

L’efficacia dell’umorismo dipende fortemente dal contesto in cui si comunica e dalle tematiche trattate. La revisione identifica diversi fattori che influenzano l’efficacia dell’umorismo, tra cui la gravità percepita della minaccia per la salute, i temi sensibili, le piattaforme social e le caratteristiche del pubblico. L’umorismo è più efficace in situazioni percepite come poco gravi, mentre rischia di banalizzare il messaggio quando il rischio per la salute è elevato. Su argomenti delicati e soggetti a stigma, come la salute mentale o le malattie sessualmente trasmissibili, l’umorismo può risultare inappropriato o addirittura controproducente.

I ricercatori evidenziano diverse criticità nell’uso dell’umorismo per comunicare temi di salute, tra cui la banalizzazione del messaggio, la stigmatizzazione, la sensibilità culturale e l’ambiguità del tono ironico. Per i professionisti della comunicazione della salute e per gli operatori di sanità pubblica, la revisione suggerisce alcune linee guida utili, come testare prima di pubblicare, non affidarsi solo all’umorismo, adattare la strategia al contesto e evitare il sarcasmo.

Aumenta la visibilità dei messaggi di salute e può influenzare positivamente percezioni e atteggiamenti, ma i suoi effetti dipendono da molteplici fattori contestuali. Utilizzarlo richiede attenzione, test preliminari e consapevolezza dei rischi. Per i comunicatori e i professionisti della salute pubblica, la sfida è bilanciare il coinvolgimento con la necessità di mantenere credibilità e rispetto per la sensibilità del pubblico.