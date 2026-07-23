Allenarsi in hotel: la sala fitness di Al voco® Parma & Congressi

Viaggiare non significa dover rinunciare al proprio benessere fisico. Al voco® Parma & Congressi ha pensato a tutto questo, offrendo ai propri ospiti uno spazio dedicato all’allenamento e al relax.

Che tu sia in città per lavoro o per piacere, la sala fitness dell’hotel è il luogo ideale per mantenere la tua routine di esercizio fisico o semplicemente per concederti un momento di pausa rigenerante.

Un angolo di benessere in hotel

La palestra di Al voco® Parma & Congressi è attrezzata per allenamenti di base permettendo di svolgere esercizi di tonificazioneforza e stretching in completa autonomia. Lo spazio è progettato per essere pratico e organizzato adatto sia a sessioni complete sia a brevi workout rigeneranti.

Gli orari di apertura, dalle 08:00 alle 23:00 garantiscono flessibilità per adattarsi alle esigenze di ogni ospite, che sia un professionista impegnato o un turista in visita.

Equilibrio tra attività e relax

La sala fitness & wellness di Al voco® Parma & Congressi rappresenta un complemento naturale al soggiorno. Questo spazio è pensato per alternare movimento e relaxattività e recupero.

Dopo una giornata intensa di meeting o di visite turistiche, puoi scegliere di allenarti, rilassarti in sauna o concederti un massaggio. Questo ti permette di ritrovare il tuo benessere senza interrompere il ritmo delle tue giornate.

La filosofia di Al voco® Parma & Congressi è quella di offrire un’esperienza di soggiorno completa, dove il benessere è parte integrante di ogni momento.