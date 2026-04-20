Conflitto e sanità: l’analisi dell’OMS su danni alle strutture e crisi energetica

Negli scenari di conflitto la natura dell’emergenza si è evoluta: non si parla più solo di aumenti dei costi del carburante, ma di una vera e propria compromissione dei sistemi sanitari. Il quarto rapporto globale pubblicato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) mette a fuoco come ospedali, medici e infermieri siano stati presi di mira, con conseguenze dirette sulla capacità di cura. Il documento raccoglie dati operativi specifici e segnala la necessità di misure di emergenza per preservare l’accesso alle prestazioni sanitarie in aree colpite.

Il quadro emerso dall’analisi è complesso e stratificato: oltre agli attacchi diretti alle strutture, la Crisi energetica peggiora l’efficacia dei servizi, interrompendo catene logistiche essenziali. L’OMS sottolinea come la combinazione di danni alle infrastrutture e mancanza di carburante stia generando una interruzione sistemica dei processi sanitari, con impatti sulla conservazione dei farmaci, sui trasferimenti di pazienti e sulla disponibilità di personale sanitario.

Attacchi alle strutture e impatto sul personale

Il rapporto documenta centinaia di episodi in cui strutture sanitarie sono state colpite: in Libano sono stati certificati 133 attacchi alle strutture sanitarie con 206 feriti e 88 decessi tra gli operatori fino al 15 aprile, mentre in Iran si contano 24 attacchi con 9 decessi. In Israele risultano 6 strutture colpite senza feriti o morti registrati. Questi numeri descrivono non solo la perdita di vite e l’inabilità di personale qualificato, ma anche la riduzione della capacità operativa degli ospedali e dei servizi di pronto intervento.

Dati per paese e distribuzione dell’impatto

Oltre agli attacchi diretti, il rapporto riporta l’impatto sulla popolazione: in Iran sono stimati circa 3,2 milioni di sfollati, con 32.314 feriti e 2.362 morti. In Libano i numeri indicano 1.049.328 sfollati, 6.921 feriti e 2.124 morti. In Israele si registrano 740 feriti e 26 morti. Questi dati mostrano come la crisi sanitaria si intrecci con movimenti di popolazione e con perdite umane, aumentando la pressione su strutture che già operano in condizioni difficili.

Conseguenze sulla funzionalità dei servizi sanitari

Il report esamina anche gli effetti indiretti: da Gaza a Cuba e attraverso la Siria, la carenza di carburante e la crisi energetica causano il mancato funzionamento della catena del freddo, con il rischio di compromissione dei vaccini e dei farmaci sensibili alla temperatura. Le interruzioni nelle forniture e le limitazioni nei trasporti dei pazienti generano ritardi nei trattamenti e riducono l’accesso alle cure specialistiche. L’OMS evidenzia che la perdita di continuità terapeutica può tradursi in un aumento della morbilità evitabile e in peggiori esiti sanitari a medio termine.

Tregua fragile e necessità di prontezza operativa

La cessazione temporanea delle ostilità, legata a un cessate il fuoco di 14 giorni, viene definita dall’OMS come uno scenario ancora vulnerabile: la tregua resta fragile e non garantisce la stabilità necessaria per il ripristino immediato dei servizi. Per questo motivo l’organismo raccomanda di mantenere elevati livelli di prontezza operativa, pianificare scorte di carburante e medicinali e predisporre corridoi umanitari protetti. Solo una combinazione di protezione delle infrastrutture sanitarie e interventi logistici coordinati può limitare l’aggravarsi della crisi e tutelare la salute delle popolazioni coinvolte.