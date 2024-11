Controlli stradali a livello europeo

Dal 8 al , si svolgerà una campagna di controlli su strada dedicata ai veicoli industriali e agli autobus, coordinata dalle Polizie stradali dell’European Roads Policing Network. Questa iniziativa coinvolgerà centinaia di pattuglie che effettueranno controlli su alcune delle principali arterie stradali in Europa, comprese quelle italiane. L’obiettivo principale è garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle normative vigenti.

Focus sui conducenti e sui veicoli

Durante questa settimana di controlli, gli agenti si concentreranno su vari aspetti cruciali. Saranno analizzate le condizioni psico-fisiche dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità e delle norme ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada). Inoltre, verranno monitorati i tempi di guida e di riposo, lo stato tecnico dei veicoli e la documentazione necessaria per il trasporto. Questa campagna rappresenta la prima di quattro programmate per il 2021, segno dell’impegno costante delle autorità nel garantire la sicurezza sulle strade.

Impatto della pandemia sui controlli

È importante notare che, a causa della pandemia di Covid-19, il numero di agenti coinvolti in questa operazione sarà ridotto. Parte del personale sarà dedicato ai controlli contro la diffusione del virus, mentre si cercherà di limitare le occasioni di contagio anche per gli agenti stessi. Nonostante queste difficoltà, le autorità sono determinate a mantenere elevati standard di sicurezza stradale.

Risultati delle campagne precedenti

La campagna di controlli Truck and Bus precedente, svolta nell’ottobre 2020, ha portato alla luce un numero significativo di violazioni. Sono state registrate 68.791 infrazioni su veicoli industriali, con 2.539 automezzi fermati per motivi tecnici. Questo evidenzia una situazione preoccupante, con un camion su tre fermato che mostrava almeno un’infrazione. Le violazioni più comuni riguardavano l’eccesso di velocità e il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, con oltre 10.000 multe elevate per queste infrazioni.

Violazioni gravi e sicurezza stradale

Durante la campagna di ottobre, sono state scoperte anche gravi violazioni, tra cui manomissioni del cronotachigrafo e conducenti sotto l’influsso di alcol o sostanze stupefacenti. Inoltre, sono stati rilevati difetti tecnici nei veicoli e situazioni di sovraccarico. La sicurezza stradale è una priorità assoluta, e le autorità continuano a lavorare per ridurre il numero di incidenti e garantire che le norme vengano rispettate. Le campagne di controlli rappresentano un passo fondamentale in questa direzione, contribuendo a creare strade più sicure per tutti.