Un piatto ricco di tradizione

Lo zampone con lenticchie è un piatto che non può mancare sulle tavole italiane durante le festività, in particolare la notte di Capodanno e la vigilia di Natale. Questo piatto, simbolo di abbondanza e prosperità, è spesso accompagnato da credenze popolari che attribuiscono alle lenticchie il potere di portare fortuna e denaro nel nuovo anno. La tradizione culinaria italiana è ricca di piatti che celebrano l’arrivo del nuovo anno, e lo zampone con lenticchie occupa un posto d’onore in questa lista.

Ingredienti e preparazione

Per preparare questo delizioso piatto, è fondamentale avere a disposizione ingredienti freschi e di qualità. Gli ingredienti principali sono lo zampone, le lenticchie, e un soffritto di aromi e verdure. La preparazione inizia con un’accurata pulizia dello zampone, che deve essere lasciato in ammollo in acqua fredda per 7-8 ore. Questo passaggio è cruciale per garantire una cottura uniforme e per eliminare eventuali impurità. Dopo averlo punzecchiato e avvolto in un telo, lo zampone viene cotto in acqua bollente per almeno 3 ore, durante le quali è importante aggiungere acqua calda man mano che si consuma.

Il soffritto e le lenticchie

Mentre lo zampone cuoce, si può dedicare alla preparazione delle lenticchie. In una casseruola, si fa rosolare un trito di cipolla, sedano e carota insieme a del grasso di prosciutto tritato. Questo soffritto darà un sapore ricco e avvolgente al piatto. Una volta che il soffritto è pronto, si aggiungono le lenticchie precedentemente lavate, pomodorini, alloro, sale e pepe. La cottura delle lenticchie richiede circa 30 minuti a fuoco moderato, fino a quando non risultano tenere e saporite.

Servire il piatto

Quando lo zampone è cotto, si toglie il telo e si taglia a fette spesse. Per servire, si crea un letto di lenticchie sul piatto e si adagiano sopra le fette di zampone. Questo piatto non solo è un trionfo di sapori, ma rappresenta anche un simbolo di convivialità e festa, perfetto per celebrare l’arrivo del nuovo anno con amici e familiari. Non dimenticate di accompagnare il tutto con un buon vino rosso, che esalterà ulteriormente i sapori di questo piatto tradizionale.