Correttori nasali: i benefici e il miglior modello

I correttori nasali vanno a rappresentare l’alternativa migliore ai più importanti interventi per la correzione dei difetti del naso (es: rinoplastica). L’intervento chirurgico va a offrire una soluzione dolorosa, dispendiosa ed efficace nei casi più gravi, ma sempre più soggetti preferiscono utilizzare nei casi più lievi un correttore per riuscire a migliorare l’aspetto estetico del proprio naso. I correttori nasali possono portare davvero la differenza nella correzione dei difetti ossei estetici lievi, regalando risultati ottimi a un prezzo contenuto.

Correttori nasali

Quando parliamo di “Correttori Nasali“, intendiamo dei dispositivi estetici per problemi lievi che si presentano come una sorta di pinza indolore da applicare sopra al naso. Il tutore solitamente è costiutito da una da due stanghette di plastica che vengono supportate da dei cuscinetti realizzati con del silicone medicale che si regolano in base alla forma del naso.

I correttori nasali sono poco invasivi e leggeri e per questo motivo si possono utilizzare per il tempo necessario senza eccessiva sensazione di scomodità o dolore. Il principio base del funzionamento di questi dispositivi risiede nei cuscinetti di silicone che li compongono. La pressione che viene esercitata da cuscinetti, infatti, va ad agire sulla cartilagine del naso, andandola a modificare nel corso del tempo.

Ecco come funzionano i correttori nasali:

Per prima cosa, dovete applicare il clipper sul naso. Regolate accuratamente il clipper in modo tale che non dia fastidio. Indossate il correttore nasale per un tempo sufficiente (15 minuti al giorno). La cartilagine, essendo un tessuto molle, piano piano inizierà a modificarsi.

Il processo di modificazione della cartilegine del naso non è immediato, ma sarà importante replicare tutte le operazioni con impegno nel tempo e avendo cura di regolare man mano la pressione dei cuscinetti del correttore nasale in base alla nuova forma assunta. L’efficacia del correttore varia da caso a caso, ma è consigliato comunque per i problemi estetici lievi.

I correttori nasali possono ridurre le dimensioni del naso, contenere delle narici troppo dilatate, correggere la forma asimmetrica, eliminare la gobba, sostenere la punta cadente ecc… Per migliorare la forma della punta del naso, si consiglia di preferire dei correttori con apposite stecche ricurve ideate per essere inserite all’interno delle narici.

Correttori nasali: benefici

I correttori nasali più moderni offrono lo sfruttamento dell’ortoelio, una struttura innocua per l’uomo, ma che in contatto con la cartilagine riesce a modificare la struttura per correggere piano piano un difetto estetico lieve, senza provocare disagio o dolore. La comodità sta proprio nella presenza dei clipper di silicone chirurgico che permettono di adattarsi comodamente a ogni tipologia di naso.

I benefici dei correttori nasali sono:

La punta del naso più sollevata.

La punta e le narici di dimensione ridotta.

L’eliminazione della gobba del naso.

Un naso in armonia con il resto del viso.

Un naso più sottile.

Correttori nasali: il migliore

Per migliorare i difetti nasali estetici lievi si consiglia l’ utilizzo di Rhino Correct. Questo correttore nasale aiuta a migliorare la forma del naso, riuscendo a correggere le piccole imperfezioni e raggiungendo in questo modo la forma desiderata. Rhino Correct permette di eliminare alcuni difetti del naso e rende il viso più bello e armonioso. Grazie alla sua efficacia, è consigliato anche dagli esperti del settore. Rhino Correct, grazie ai suoi benefici e all’affidabilità è riconosciuto il correttore nasale ufficiale per le piccole imperfezioni del naso. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Rhino Correct permette di:

Levigare le sporgenze e la gobba sul ponte del naso.

Ridurre la lunghezza del naso, risollevandone la punta.

Ottenere un naso simmetrico.

Rhino Correct essendo un prodotto esclusivo e di qualità, si può ordinare soltanto attraverso l’acquisto on-line sul sito ufficiale. Dopo essere entrati nel sito potrete vedere le migliori offerte, compilare l’ordine e ricevere il prodotto direttamente a casa, senza rischi. Ricordiamo inoltre che il correttore è in promozione stagionale con un costo di 49€ (già scontato del 17%) e può essere acquistato anche attraverso il contrassegno, ovvero pagando alla consegna al corriere.