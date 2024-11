Introduzione alla meditazione

La meditazione è una pratica antica che offre numerosi benefici per la salute mentale e fisica. Sempre più persone si avvicinano a questa disciplina per trovare un momento di calma nella frenesia della vita quotidiana. Il corso di meditazione che si svolgerà presso la Casa del Volontariato ad Alba rappresenta un’opportunità unica per apprendere tecniche efficaci e semplici per migliorare il proprio benessere.

Programma del corso

Il corso si articolerà in 12 incontri che si terranno dal al . Durante queste sessioni, i partecipanti impareranno a rilassare il corpo, a respirare correttamente e a calmare la mente. Le tecniche insegnate provengono dalle più importanti tradizioni di meditazione e sono state adattate per essere accessibili a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza.

Costi e modalità di iscrizione

Il costo del corso è di 60 € al mese, un investimento che può portare a miglioramenti significativi nella qualità della vita. È possibile iscriversi fino alla terza lezione, quindi non è mai troppo tardi per iniziare questo viaggio verso la consapevolezza. Per prenotare un posto, è consigliabile contattare il numero 346 3127833 o inviare un’email a [email protected].

Benefici della meditazione

Praticare la meditazione regolarmente può portare a una serie di benefici, tra cui la riduzione dello stress, un miglioramento della concentrazione e una maggiore consapevolezza di sé. Inoltre, la meditazione può aiutare a gestire l’ansia e a migliorare la qualità del sonno. Partecipare a questo corso non solo fornirà strumenti pratici, ma offrirà anche un ambiente di supporto dove condividere esperienze e progressi con altri partecipanti.