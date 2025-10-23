Corso di Meditazione Mindfulness: Rilassati e Concentrati, Ideale per Studenti e Personale Universitario

La meditazione mindfulness sta guadagnando sempre più attenzione per i suoi effetti positivi sulla salute mentale e fisica. In un contesto universitario, dove lo stress e le pressioni accademiche possono essere elevati, è fondamentale trovare strumenti efficaci per affrontare queste sfide. Per questo motivo, è stato organizzato un corso di introduzione alla meditazione mindfulness, aperto a tutti i membri della comunità universitaria, inclusi studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo.

Dettagli del corso e obiettivi



Il corso, condotto dalla dott.ssa Monica Santarossa e dal dott. Alessio Matiz, si inserisce all’interno del progetto PRO-BENE-COMUNE. La partecipazione è totalmente gratuita e mira a fornire ai partecipanti strumenti per migliorare la gestione dello stress, sviluppare una maggiore consapevolezza e potenziare il benessere complessivo. Gli incontri si terranno presso l’edificio C11, in via Giorgeri 1, nella Sala del Consiglio al primo piano.

Programma e modalità di partecipazione



Il corso seguirà il programma MOM (Meditazione Orientata alla Mindfulness) e si svolgerà in quattro sessioni settimanali: il 28 ottobre e il 4, 11 e 18 novembre 2025, dalle ore 16.30 alle 18.30. Si prevede un massimo di 20 partecipanti per incontro, in modo da garantire un ambiente intimo e favorevole all’apprendimento.

Benefici della meditazione mindfulness



La pratica della meditazione mindfulness offre numerosi vantaggi, tra cui la riduzione dello stress e dell’ansia, il miglioramento della concentrazione e della lucidità mentale. Attraverso esercizi di meditazione e tecniche di respirazione, i partecipanti potranno apprendere a riconoscere e gestire le proprie emozioni, vivendo con una maggiore consapevolezza del presente. Questo approccio non solo aiuta a ritrovare calma e equilibrio, ma favorisce anche un benessere psicofisico duraturo.

Attestato di partecipazione



Coloro che completeranno l’intero ciclo di incontri riceveranno un attestato di frequenza, utile per arricchire il proprio curriculum e dimostrare l’impegno nella cura del proprio benessere personale. Questo riconoscimento è un ulteriore incentivo per partecipare attivamente e trarre il massimo beneficio dalle sessioni di meditazione.

Come iscriversi



Per chi desidera partecipare, è possibile reperire tutte le informazioni e le modalità di iscrizione nell’allegato fornito. Questa è un’opportunità per investire nel proprio benessere personale e per apprendere tecniche utili per una vita più equilibrata. Per ulteriori chiarimenti o domande, è possibile contattare il comitato organizzativo, composto da Maria Carmela Telesca e Barbara Penolazzi, all’indirizzo email [email protected].









