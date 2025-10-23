Lezioni di Ashtanga Yoga: Scopri Come Partecipare e le Opportunità a Tua Disposizione

L’Ashtanga yoga rappresenta una disciplina affascinante, la cui popolarità è cresciuta a livello globale. Questo stile di yoga, che integra movimento e respiro, è progettato per fornire agli studenti un’esperienza unica e individuale. Le lezioni possono essere praticate in due modalità principali: lezioni guidate e lezioni nello stile Mysore.

Modalità di pratica dell’Ashtanga yoga

Le lezioni guidate sono condotte da un insegnante che accompagna tutti gli studenti attraverso le asana in modo sincronizzato. Questo approccio consente agli allievi di seguire il ritmo dell’insegnante, ricevendo indicazioni dettagliate su ogni posa e sul corretto allineamento del corpo. Tale modalità risulta ideale per chi è alle prime armi e desidera apprendere la sequenza delle posizioni in un ambiente di gruppo.

Durante le lezioni guidate, gli studenti partecipano a una pratica collettiva che incoraggia la concentrazione e la motivazione reciproca. Le sessioni si svolgono in orari specifici: il martedì alle 18:15 e il sabato alle 9:00. Questo consente ai partecipanti di integrare facilmente lo yoga nella loro routine settimanale.

Lezioni nel formato Mysore

Un’altra modalità di pratica è rappresentata dalle lezioni Mysore, in cui gli studenti praticano in modo autonomo, seguendo il proprio ritmo e le proprie esigenze. In questo contesto, l’insegnante è presente per fornire supporto individuale e correzioni personalizzate, creando un ambiente di apprendimento su misura per ciascun praticante. Questo metodo è particolarmente apprezzato da chi ha già una certa familiarità con le posizioni e desidera approfondire la propria pratica.

Vantaggi delle lezioni Mysore

Le lezioni Mysore offrono la flessibilità di scegliere il momento migliore per praticare, consentendo un approccio più personale. Gli studenti ricevono feedback diretto dall’insegnante, il che favorisce un progresso significativo. Questa modalità si rivela particolarmente adatta per coloro che desiderano integrare la pratica dello yoga nella vita quotidiana, evitando le restrizioni di una lezione guidata.

Iscrizioni e informazioni pratiche

Per chi è interessato a provare l’Ashtanga yoga, è possibile prenotare una lezione di prova contattando il centro via email all’indirizzo [email protected]. È sufficiente specificare il giorno e l’orario desiderato. Il costo per questa prima lezione è di soli €10. Si consiglia di controllare anche la cartella spam, poiché le comunicazioni potrebbero finire lì.

Le lezioni online sono gratuite e incluse in qualsiasi abbonamento. Le sessioni di meditazione si svolgono il lunedì alle 6:30 e il martedì alle 19:30, offrendo ulteriori opportunità di connessione e pratica. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 30 novembre; nel mese di dicembre non sarà possibile prenotare nuove lezioni di prova, eccetto per i partecipanti dell’evento Camminata Manzoniana 2025.

Per approfondire la pratica di yoga e scoprire come l’Ashtanga possa arricchire la vita, è possibile contattarci. Siamo a disposizione per accompagnare in questo percorso.