Nonostante ci siano tanti appassionati di sport e allenamento, non sempre a questi piace l’ambiente della palestra. Per tutti loro è perfetto il Cozy Cardio, ultimo trend di TikTok. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cos’è il Cozy Cardio? Tutto quello che c’è da sapere sul trend di Tik Tok

Negli ultimi tempi è stato trovato su Tiktok un metodo alternativo alla classica palestra per allenarsi, che non piace a tutti come ambiente. C’è chi, infatti, non riesce a superare la timidezza ed è infastidito dagli occhi puntati nella sala pesi. Ecco che la tiktoker Hope Zuckerbrow ha trovato un metodo alternativo per non dover far fronte a queste situazioni. Hope ha ritrovato la serenità e il piacere di fare del movimento con il Cozy Cardio e ha fondato il Cozy Cardio Club. Letteralmente “attività cardio intima” il cozy cardio è diventato un vero e proprio trend TikTok i cui video hanno raccolto milioni di visualizzazioni.

Questo è uno dei trend più semplici da seguire, il Cozy Cardio prevede di allenarsi nella comodità e nella tranquillità di casa come meglio vuoi vestirti, cosa vuoi usare per allenarsi e con la musica che preferisci. Poi creare un ambiente accogliente in cui sentirti a tuo agio può ben predisporre per iniziare a fare dell’esercizio fisico. Cosa fa la tiktoker nella Cozy Cardio?

Si inizia con una passeggiata di 40 minuti su una piccola pedana o su di un tapis roulant a casa. Dopo una fase di riscaldamento a ritmo molto lento puoi aumentare la velocità per una ventina di minuti per poi concludere con una fase di defaticamento. Ritmo e intensità dell’allenamento varieranno in base alle tue esigenze e i tuoi obiettivi. Se vuoi concludi con esercizi su un tappetino. Quali sono i benefici del Cozy Cardio?

Si tratta di un allenamento cardio e quindi che permette di migliorare la circolazione e rinforzare ossa e muscoli, ma anche migliorare lo stato di salute generale. Inoltre è ottimo per non sforzare le articolazioni, perché è un allenamento lento, senza rinunciare a un buon fisico. I pro del Cozy Cardio, però, riguardano anche e soprattutto la mente, che potrà riscoprire il piacere di allenarsi senza sentirsi obbligata a farlo.

Nel Cozy Cardio è importante soltanto l'ambiente in cui ci si allena. Per un effetto relax scegliete soltanto abiti comodi non "belli" esteticamente ma che vi facciano sentire a vostro agio. Intorno a voi, perché no, accendete delle candele soft con una buona musica di sottofondo. In questo modo vi allenerete ma farete del bene alla mente, non solo al corpo.

Nel Cozy Cardio è importante soltanto l’ambiente in cui ci si allena. Per un effetto relax scegliete soltanto abiti comodi non “belli” esteticamente ma che vi facciano sentire a vostro agio. Intorno a voi, perché no, accendete delle candele soft con una buona musica di sottofondo. In questo modo vi allenerete ma farete del bene alla mente, non solo al corpo.