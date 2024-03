Cosenza, risonanza magnetica innovativa nella sede di Biocontrol

(Adnkronos) – Riduce i tempi per svolgere gli esami diagnostici, garantendo immagini migliori per qualità e precisione a vantaggio dei pazienti, ma anche dell'organizzazione sanitaria. E' la diagnostica avanzata, con uno scanner innovativo, della Risonanza magnetica 7700 3T con gradienti XP e intelligenza artificiale di Philips, installata a Cosenza nella sede di Biocontrol, struttura sanitaria ambulatoriale specializzata nella diagnostica per immagini e laboratorio analisi. Fondato nel 1979, Biocontrol – si legge in una nota – è tra i primi centri del Sud Italia ad aver realizzato, fin dagli anni '90, un sito di risonanza magnetica e oggi riafferma, attraverso la collaborazione con Philips, la propria attenzione verso un'assistenza sanitaria di qualità, puntando su tecnologie innovative che abbiano un impatto positivo sul percorso di cura del paziente, ma anche sulla qualità del lavoro degli operatori sanitari. "Soluzioni di ultima generazione come quelle proposte da Philips – afferma Marco Salerno, rappresentante legale di Biocontrol – rappresentano un importante aiuto per le strutture sanitarie che devono saper combinare assistenza di qualità ed efficienza nella gestione delle risorse. Questa nuova installazione rappresenta un ulteriore traguardo nel collocarci come centro di riferimento sul territorio e per la Regione nel campo della diagnostica medica strumentale ambulatoriale, puntando su professionalità e competenza degli operatori e su tecnologie innovative a tutela della salute dei pazienti". Grazie ai gradienti XP, che garantiscono alta qualità d'immagine per tutte le anatomie (consentono di raggiungere un segnale fino al 35% più alto e una scansione fino al 35% più rapida), Philips MR 7700 3T contribuisce a incrementare la produttività del reparto di risonanza magnetica – si sottolinea nella nota – offrendo imaging diagnostico di qualità e migliorando l'esperienza complessiva del paziente. "Lavoriamo costantemente per creare soluzioni innovative che possano migliorare i flussi di lavoro del personale sanitario, l'assistenza e la cura dei pazienti – conclude Omar Bonacci, District Manager per il Sud Italia di Philips – Una mission che condividiamo con Biocontrol, che rappresenta un'eccellenza nel Sud Italia fin dalle sue origini. La MR 7700 è tra le soluzioni più avanzate di risonanza magnetica e consente di elaborare più velocemente e in maniera più accurata immagini diagnostiche a supporto del processo decisionale da parte dei clinici". —[email protected] (Web Info)