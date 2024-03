Tiffani Thiessen attrice statunitense nota per la fortunata serie “Beverly Hills 90210” ha compiuto 50 anni ed è in splendida forma. Ecco cosa ha rivelato della sua dieta e segreti della sua linea.

La dieta di Tiffani Thiessen

Tiffani Thiessen attrice super famosa soprattutto a Hollywood per il ruolo di Valerie in “Beverly Hills 90210” e poi nelle serie televisive Bayside School, e White Collar, ha compiuto 50 anni quest’anno. Appare sempre in splendida forma sia sul set che fuori dal set. A 8 anni Tiffani inizia a partecipare a diversi concorsi di bellezza. Il traguardo più alto raggiunto da Thiessen in questo campo è la fascia di Miss America Junior che ottiene nel 1987. Poi si cimenta nella recitazione debuttando nel cast di Bayside School, conosciuto in America come Saved by the Bell.

Dopo il successo Thiessen ottiene con facilità diversi ingaggi anche al cinema con i film Chi ha ucciso mia figlia? e Mamma, ho trovato un fidanzato prima di ritornare in televisione con il suo secondo grande progetto: Beverly Hills 90210. Al cinema poi in Shriek – Hai impegni per venerdì 17? e scelta dal famoso regista Woody Allen che crea un personaggio apposta per lei per farla recitare nel suo film Hollywood Ending. Diviene poi anche conduttrice di programmi culinari e grazie al successo nel settore culinario, negli anni l’attrice pubblica due libri di ricette e apre anche un blog sullo stesso tema.

Mamma di due figli avuti da suo marito, l’attore Brady Smith, Tiffani oggi ha 50 anni e rivela una forma smagliante merito di uno stile di vita sano, dieta e allenamento. La sua dieta consiste nel programma alimentare detto “80/20”, quella per il buon cibo e la cucina è una passione di famiglia, trasmessa di generazione in generazione.

Spesso l’attrice si mostra all’opera ai fornelli sui social, pur con l’obiettivo di mantenere sempre una dieta: “Vorrei mangiare quello che voglio, ma cerco di utilizzare un equilibrio ’80/20”, dice. Nell’80% delle volte infatti mangia molto bene e cibo sano, mentre nell’altro 20% dice sì a degli sfizi e peccati di gola. Tra i suoi cibi preferiti c’è l’avocado toast, tipico della sua colazione ma soprattutto dopo la seconda gravidanza Thiessen ha cercato di ridurre i carboidrati presenti nella sua dieta, aumentando l’apporto proteico.

Tiffani Thiessen e la dieta: cosa mangia la star di Hollywood?

Tiffani Thiessen è divenuta celebre in America, e poi in tutto il mondo per il ruolo di antagonista nella fortuna serie “Beverly Hills 90210”, e poi recitando in serie tv da milioni di spettatori come Bayside School e White Collar. A 50 anni e mamma di due figli, Thiessen si allena alternando ogni giorno esercizi diversi, per avere una settimana eterogenea e completa: l’attrice lavora 3 giorni a settimana sulla forza, con esercizi HIIT ad altissima intensità, mentre 2 giorni a settimana pratica pilates.

Nel suo allenamento sono presenti anche esercizi cardio, a corpo libero e con la corda. Nel fine settimana, invece, dedica tempo ad attività all’aria aperta come escursioni in California, dove vive con la sua famiglia. Un altro aspetto fondamentale della forma fisica di Tiffani è il sonno, sollecitato dall’attività fisica: “Lo sport aiuta tutto il mio fisico e influisce al 100% sul mio sonno”.

L’attrice americana dice che se non si allena normalmente vede un’enorme differenza nel modo in cui sente il suo corpo di notte, “è più difficile addormentarmi e diminuisce anche la qualità del mio sonno”. Con pochi ma essenziali segreti, supportati da una giusta alimentazione, a 50 anni Thiessen ne dimostra venti in meno.