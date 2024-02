Covid Italia, prosegue discesa: ultimo bollettino, i dati

(Adnkronos) – Ancora in calo i parametri Covid in Italia. "L’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero al 13 febbraio è sotto la soglia epidemica, pari a 0,65 (0,57–0,73), stabile rispetto alla settimana precedente (Rt 0,65)", stesso discorso ormai da settimane per l’incidenza dei casi diagnosticati e segnalati "nel periodo 15-21 febbraio è pari a 3 casi per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (4 casi per 100mila); anche gli ospedali registrano una situazione in discesa: al 21 febbraio "l’occupazione dei posti letto in area medica è pari a 2,1%, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (2,4% al 14 febbraio) In riduzione anche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,6%, rispetto alla settimana precedente (0,8% al 14 febbraio)". E' quanto sottolinea il monitoraggio settimanale Covid della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. "La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale è la fascia over 90. L’incidenza settimanale è diminuzione in tutte le fasce d’età. L’età mediana alla diagnosi è di 61 anni, stabile rispetto alla settimana precedente – si legge nel report – La percentuale di reinfezioni è il 42% circa, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente". —[email protected] (Web Info)