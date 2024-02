Si parla sempre dei canonici 10mila passi al giorno, circa otto chilometri, che secondo l’OMS era il minimo indispensabile per garantirsi una vita sana. Ma fare le scale è sottovalutato. Ecco quante bisognerebbe fare al giorno per dimagrire.

Quante scale bisognerebbe fare al giorno per dimagrire?

Un allenamento a costo zero ma che ha davvero tanti benefici per la salute. Non è la classica palestra o fitness ma parliamo di salire e scendere le scale. Che siano quelle di casa, del proprio condominio, in strada, ovunque si trovano scale da fare. Mantenersi in movimento salendo e scendendo permette di migliorare la salute del cuore e dei polmoni, ha un basso impatto a livello articolare ed è utile a sviluppare velocità, potenza, agilità.

Questo tipo di allenamento porta i muscoli della parte inferiore del corpo (le cosce, i glutei e i polpacci) a lavorare duramente, in quanto devono sollevare ripetutamente la parte superiore della persona in un movimento verticale che va contro la forza di gravità. Ma quante scale bisognerebbe fare al giorno per dimagrire? Ecco un riassunto:

100 gradini consentono di bruciare 10 calorie;

150 gradini consentono di bruciare 15 calorie;

200 gradini consentono di bruciare 20 calorie;

500 gradini consentono di bruciare 50 calorie;

1.000 gradini consentono di bruciare 100 calorie.

Per ottenere dalle scale benefici per il dimagrimento è necessario per prima cosa sceglierle tutte le volte che è possibile nella vita quotidiana, preferendole ad ascensori e scale mobili in casa, al lavoro, nei centri commerciali e ovunque sia possibile.

Un metodo di allenamento del ricercatore Martin Gibala, del dipartimento di chinesiologia della Mc Master University di Hamilton, in Canada ha fatto un esperimento sull’uso delle scale.

Condotto su una trentina di donne sedentarie, lo studioso è arrivato alla conclusione che fare circa 60 gradini in 20 secondi ripetendo la sequenza per tre volte di seguito, tre volte la settimana consente di bruciare un buon numero di calorie e di diminuire la massa grassa totale del corpo, portando al dimagrimento. Inoltre, questo allenamento consentirebbe di tonificare efficacemente la parte inferiore del corpo e di portare giovamento all’apparato cardio respiratorio.

Altro modo per dimagrire facendo le scale è salirle a due a due, e perché no aggiungendo dei piccoli pesi alla caviglia.

Quante scale fare al giorno per dimagrire? Benefici

Un’attività fisica naturale, semplice alla portata di tutti è salire e scendere le scale ovunque si possa. Questo comporta molteplici benefici per la salute del cuore, della respirazione, circolazione e non meno importante per il dimagrimento. Abbiamo visto in media quante scale dovremmo fare in un giorno per perdere peso; quando sali e scendi le scale con una certa intensità bruci un’elevata quantità di grasso in più rispetto alla corsa e alla camminata veloce.

Questa semplice attività può inoltre aiutare a rinforzare i muscoli che stabilizzano le ginocchia, i legamenti e le cartilagini; è per questo che vengono spesso inserite tra le attività di riabilitazione dopo un problema articolare. Ecco quante calorie si bruciano.

Dipende dal peso della persona, il ritmo, la velocità, l’intensità, il numero delle rampe e dei gradini percorsi e la durata dell’allenamento. Se consideri che una rampa di scale solitamente ha un numero di gradini compreso tra 10 a 15, salendo e scendendo 5 rampe di scale puoi bruciare dalle 5 alle 12 calorie.

In media una persona tra i 50 ai 70 kg di peso salendo e scendendo con ritmo intenso le scale brucia 1 caloria. Una persona oltre i 70 kg di peso ne brucia invece 2. In media 30 minuti di scale permettono di bruciare 250 calorie.