Covid, scintille Borghi-Cartabellotta: da influenza su Fontana a stop stagione sciistica

(Adnkronos) –

Scintille oggi in Commissione Covid tra Claudio Borghi e Nino Cartabellotta. Rivolgendosi al presidente della Fondazione Gimbe, il senatore della Lega, componente della Commissione d'inchiesta, ha parlato di presunte "influenze" che Cartabellotta "nel primo periodo del Covid millantava sul presidente della Lombardia Fontana nella decisione di disporre la zona arancione". "Non ho mai avuto nessun contatto personale con il presidente Fontana, ero in contatto con dei suoi collaboratori ai quali trasmettevo – anzi me lo chiedevano loro – gli sviluppi delle previsioni delle nostre valutazioni. Le persone si convincono con i fatti e non con le parole", ha risposto Cartabellotta. Lo scontro tra il senatore e il presidente Gimbe si è poi spostato sulla chiusura degli impianti sciistici che secondo Borghi Cartabellotta aveva 'spinto' anche con dei post sui social. "Quali erano le evidenze scientifiche che aveva la Fondazione Gimbe per dire di dover cancellare la stagione?", ha chiesto Borghi. "Una motivazione semplice – ha ribattuto Cartabellotta – c'erano tanti decessi e poche vaccinazioni, la chiusura degli impianti sciistici sarebbe stata la decisione più saggia perché avrebbe avuto il danno economico minore rispetto ad altre".