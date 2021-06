Desiderio sessuale basso: i migliori rimedi per lei

Una momentanea riduzione dell’interesse sessuale è molto comune ed è spesso causata da situazione passeggere, come lo stress e la stanchezza. Diversamente, il desiderio sessuale basso va a ridurre le fantasie e i pensieri erotici e il desiderio di attività sessuale per un periodo di tempo molto più prolungato, più di quanto ci si aspetterebbe dalla lunghezza della relazione e dall’età biologica della donna. Un desiderio sessuale basso viene considerato un disturbo se provoca difficoltà nella relazione e angoscia nella donna.

Desiderio sessuale femminile

Il desiderio sessuale femminile è una fase assolutamente fondamentale nel rapporto e per attivarla il cervello deve riuscire a produrre in quantità il neurotrasmettitore dopamina, che va a solleticitare il desiderio e deve rallentare la produzione della sostanza che va a inibirlo, ovvero la serotonina.

Durante questa fase è necessario uscire dall’anestesia emotiva e avere una riduzione della produzione di endorfine da parte dell’ipotolamo. In contemporanea, va ad aumentare la produzione di una molecola che va a regolare il sistema ormonale riproduttivo che si chiama GnRH.

Perchè tutta questa fase si svolga in modo adeguato è importante che il cervello emozionale, ovvero il sistema limbico dia il “via libera” a un’emozione di tipo erotico. Possiamo anche affermare che le fasi della risposta sessuale e l’insieme di quei fenomeni psichici e fisici che avvengono nel corpo umano sono composti da 4 fasi speicifiche.

Le 4 fasi di ciclo di risposta sessuale sono:

Eccitamento.

Plateau.

Orgasmo.

Risoluzione.

La proporzione ottimale tra corpo e mente risulta del 50% e quindi è molto importante riuscire ad abbandonarsi alle sensazioni e all’istinti, diminuire il livello di inibizioni, ansia e imparare a rilassarsi. Questo approccio positivo permette il realizzarsi della fisicità del rapporto a partire dalla prima fase, ovvero l’Eccitamento, che viene caratterizzato dai diversi stimoli erotici.

Questi stimoli erotici possono essere di tipo fisico (es: stimolazione genitale, carezze ecc…) o sensoriale (es: fantasie erotiche, odore della pelle ecc…). Se la tensione sessuale riesce a persistere si va a raggiungerela fase statica del Plateu che è costituito dal perdurare dell’eccitazione psicofisica, fino al raggiungimenti della terza fase dell’Orgasmo che viene condizionata dalla psiche e dalla stimolazione.

L’orgasmo viene manifestato dalla donna come un acme di piacere involontario e intenso dove vengono riversate le tensioni fisico-psichiche del soggetto, che vengono avvertite dalla donna a livello del clitoride, della vagina e dell’utero. La fase di Risoluzione, invece, vede una diminuzione progressiva della tensione sessuale.

Desiderio sessuale basso

Vediamo ora quali sono le cause più comuni del desiderio sessuale femminile basso.

FATTORI PSICOLOGICI: depressione, ansia, stress, conflitti di coppia, mancanza di attrazione verso il partner, fobie sessuali e una bassa autostima sessuale possono andare a inibire la libido femminile.

FARMACI: gli antidepressivi, le pillole contraccettive e gli anticonvulsionanti aumentano il calo del desiderio femminile.

USO DI SOSTANZE: droghe come metadone, eroina, cocacina e l’assunzione di alcool diminuiscono il desiderio sessuale.

MALATTIE: le infezioni vaginali come la vaginite, la Candida, l’herpes genitale, le distrofie vulvari, il Lichen Scleroatrofico e l’asportazione delle ovaie possono ridurre il desiderio sessuale.

