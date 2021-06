Formiche in casa: le cause e i rimedi naturali

Tra gli insetti più comuni che possono infestare gli ambienti civili ci sono sicuramente le formiche. Esse vivono in colonie, nelle quali è possibile riconoscere la Regina (è la femmina fertile che ha il compito di deporre le uova), le operaie (sono femmine sterili che vanno alla ricerca degli alimenti) e i maschi (hanno funzione riproduttiva e hanno vita breve). Le formiche operaie sono quelle che possono andare a creare il fastidio più visibile, poichè possono contaminare gli alimenti umani durante la ricerca di cibo.

Formiche in casa

Le formiche solitamente vivono all’interno dei formicai che vengono creati all’interno delle fessure, nei tronchi di legno e nelle crepe del muro. Durante i primi freddi, le formiche escono dal formicaio e vanno alla ricerca di cibo per sfamarsi. Le dimensioni di questi animaletti permettono di infilarsi nei tubi dell’acqua e nelle insenature della cucina.

Vediamo ora alcuni rimedi naturali per allontanare le formiche.

ACETO: è un prodotto naturale perfetto per disinfettare, lavare il frigorifero e per allontanare le formiche. Spruzzate un po’ di aceto vicino alla colonia. L’odore dell’aceto allontanerà subito le formiche.

AGLIO: anche le formiche vengono disgustate dall’aglio e per questo motivo vi consigliamo di appoggiare qualche spicchio vicino alla colonia.

CANNELLA: questa spezia ottima per i dolci non è amata dalle formiche e quindi potete metterla nei punti dove avete visto passare la colonia.

CARBONATO DI CALCIO: le formiche non sopportano la polvere finissima e quindi potete utilizzarla per cospargere i davanzali e i muri.

CHIODI DI GAROFANO: le formiche non sopportano l’odore di questa spezia e quindi potete metterla dove avete visto il passaggio della colonia.

GESSO: come il carbonato di calcio, il gesso può essere distribuito sui muri e sui davanzali.

MENTA: l’odore forte e pungente della menta allontana subito le formiche e quindi potete cospargere con le foglie della pianta i punti in cui avete visto passare la colonia.

PEPE DI CAYENNA: il profume forte di questa spezia allontana subito le formiche. Cospargetelo sui davanzali e vicino ai muri.

SUCCO DI LIMONE: l’aroma intenso del limone disorienta le formiche e le allontanano completamente dal cibo. Vi consigliamo di riempire un contenitore di succo di limone e spruzzarlo vicino alle crepe del muro e al davanzale.

Formiche in casa: cause

Le formiche arrivano nelle nostre case per cercare le provviste per tutto l’inverno. Questi animaletti sono ghiotti di dolci e quindi vengo attirate soprattutto dai barattoli di cioccolata e di zucchero. Bisogna stare attenti, quindi, a non lasciare mai gli alimenti all’aria aperta e non dimenticare le briciole in giro.

Ecco alcuni consigli per non fare arrivare le formiche in casa:

Buttate via regolarmente la spazzatura.

Conservate gli alimenti dentro ai contenitori ermetici ben chiusi.

Lavate sempre bene le ciotole degli animali domestici.

Non lasciate mai dolci e torte all’aria aperta.

Pulite spesso la dispensa per non lasciare residui di alimenti.

Tappate tutti gli infissi vecchi della casa.

Tenete sempre pulito il lavello senza piatti sporchi e residui alimentari.

