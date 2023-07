La dieta di Costantino Della Gherardesca: com’è riuscito a perdere oltre 30 kg?

Il nobile Costantino Della Gherardesca è certamente uno dei personaggi televisivi più apprezzati degli ultimi anni. Ma com’è riuscito a perdere oltre 30kg? Ecco la sua dieta.

Costantino Della Gherardesca, al timone da anni del reality “Pechino Express”, è nobile d’origine ma ha raggiunto il successo in tv negli ultimi anni in diverse emittenti televisive di punta. Ma ciò che ha stupito i suoi fan è stato il suo dimagrimento così radicale: Costantino ha perso, infatti, oltre 30kg in poco tempo. Come ha fatto? Ecco la dieta che ha seguito.

Un passato fatto di eccessi che non ha mai nascosto lo ha portato a pesare oltre centoquaranta chili. Fino al momento in cui il simpatico personaggio tv dalla pungente ironia, Della Gherardesca non ha deciso di riprendere in mano la sua vita e dedicarsi a sé stesso ritrovando innanzitutto la salute.

A causa del peso, infatti, il rampollo dell’aristocrazia toscana ha sofferto di apnee notturne e diversi altri problemi anche gravi. “Prima di tutto ho preso un antidepressivo perché la mia è una fame emotiva”, ha confessato.

Il conduttore tv ha sofferto fin da bambino di crisi di panico in pubblico, successivamente causa anche di dipendenza da alcool e droghe. Fortunatamente questo periodo decisamente difficile è ormai un brutto ricordo ed oggi Costantino si gode il successo e la ritrovata forma fisica grazie alla dieta “Low carb”.

Il regime ipocalorico adottato da Costantino Della Gherardesca si chiama “Low Carb” e come anticipa il nome, prevede una quantità molto limitata di carboidrati. Si a carne, pesce, uova, verdura, frutta, noci, semi, latticini ad alto contenuto di grassi, grassi, oli sani ed anche alcuni tuberi e cereali senza glutine.

Vietati in questo specifico regime alimentare sono gli zuccheri ed i prodotti che li contengono. I prodotti raffinati ed altamente trasformati, le verdure ricche di amidi e l’alcool.

E’ consentito solo, occasionalmente, un pezzetto di cioccolato fondente di alta qualità, minimo 70% ed un bicchiere di vino. “Bevo ogni giorno due litri d’acqua per depurarmi”, ha detto Costantino. Inoltre è importante monitorare sempre l’andamento della dieta. Costantino infatti si pesa tutti i giorni ed evita completamente l’alcool.

L’aristocratico Costantino Della Gherardesca, da anni conduttore tv, grazie a questa dieta low carb spiegata prima è riuscito a superare quota 30 di perdita di peso. Oggi pesa intorno agli ottantacinque chili. La differenza è veramente abissale tra prima e dopo.

Senza dubbio si nota il grande cambiamento complessivo di Costantino che oggi riesce a gestire il proprio comportamento alimentare senza più problemi, e senza alcuna dipendenza.