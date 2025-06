Dieta anti-afa: alimentazione e programma

Il caldo, le temperature in aumento stanno registrando picchi molto importanti. Per provare a combattere la calura, la dieta anti-afa è un regime indicato per prevenire il troppo caldo optando per alimenti più leggeri e meno pesanti. Qui un esempio di cosa mangiare.

Dieta anti-afa

Un regime del genere permette infatti di provare a combattere il caldo e quindi prevenire l’afa e la calura che sono tipiche della stagione estiva. La dieta anti-afa ha proprio questo scopo e obiettivo. Seguendo questo regime dimagrante si vanno a reintegrare i liquidi che solitamente si tende a perdere con il sudore.

Non solo i liquidi ma anche i sali minerali sono nutrienti che vanno a calare e quindi perdersi del tutto in questa fase. Per questa ragione si ha bisogno di condurre uno stile di vita alimentare che sia adatto e riccho di quei nutrienti che possono sicuramente aiutare a combattere il caldo eccessivo e quindi soffrire meno la calura.

gli esperti del settore consigliano infatti nella dieta anti-afa di puntare ad alimenti indicati. I classici prodotti di stagione sono sicuramente l’arma migliore insieme anche a una buona idratazione dovuta soprattutto ad acqua. Non sono consigliate bevande analcoliche come la coca cola in quanto gonfiano e neanche succhi di frutta che contengono eccessivi zuccheri.

Dieta anti-afa: alimentazione

Nella dieta anti-afa sono concessi e ammessi alimenti che aiutano ad alleggerirsi. No ai cibi troppo ricchi di grassi o che appesantiscono mentre sono concessi gli alimenti indicati per combattere la calura ma anche non affaticare troppo lo stomaco e l’organismo, in generale. Un’alimentazione leggera può sicuramente dare i migliori benefici possibili.

I prodotti naturali, le bancarelle del mercato o del supermercato sicuramente aiutano dal momento che forniscono tutto ciò che è necessario. In questo periodo è meglio abbondare sulla tavola di cibi ricchi di acqua come l’anguria, le pesche, le albicocche ma anche tanti agrumi che contengono nutrienti come le vitamine.

Per quanto riguarda la verdura da consumare nella dieta anti-afa sono ammessi pomodori, cetrioli e zucchine. Tutti questi alimenti possono anche essere consumati crudi o insieme a delle insalate fresche. Sì ai cereali integrali come farro e quinoa e alla pasta fredda o insalata di pasta.

Il pesce è un altro alimento altamente consigliato in questo regime, soprattutto quello azzurro da preferire e consumare con del succo di limone e olio extravergine d’oliva. No a troppi intingoli, cibi ricchi di grassi. Sono poi da evitare i condimenti pesanti e si consiglia di optare per spezie ed erbe aromatiche come il rosmarino, la menta e anche il basilico.

