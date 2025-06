Dieta mediterranea: qual è la nuova piramide alimentare

Sono diversi i regimi da seguire per dimagrire ma anche per apportare maggiori benefici all’organismo. Tra i tanti, la dieta mediterranea si distingue per una nuova piramide alimentare messa in atto che punta a una diversa combinazione dei cibi. Scopriamo in cosa consiste e i vantaggi.

Dieta mediterranea

Uno dei regimi e degli stili di vita maggiormente diffusi, la dieta mediterranea si conferma ancora una volta il programma alimentare più apprezzato e desiderato dai consumatori. Uno stile di vita riconosciuto Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO che apporta una serie di benefici e di vantaggi a coloro che decidono di seguirla.

Non è solo pensata per il dimagrimento, ma è in grado di coniugare elementi quali la biodiversità, la salute, la convivialità insieme anche al rispetto del territorio. In base però agli ultimi dati raccolti sembra che a seguirla siano davvero in pochi soprattutto per quanto riguarda la fascia che comprende i bambini, gli adolescenti e i giovani adulti.

Sempre in base ai dati, sembra che secondo i nutrienti della dieta mediterranea, pochissimi mangino frutta e verdura evitando addirittura latte e latticini stando al 14% della popolazione. Inoltre si tende a preferire la carne che è consumata almeno tre volte a settimana a discapito di legumi e verdure. Soltanto il 26% consuma cereali integrali.

Dieta mediterranea: piramide alimentare

Proprio per cercare di venire incontro alle esigenze di ognuno in modo da invogliare il consumatore a mangiare molti più nutrienti, è stata introdotta una nuova piramide alimentare che è appunto alla base della dieta mediterranea. Una novità che guarda a scelte alimentari sane e sostenibili con un occhio anche alla realtà contemporanea.

Nella nuova piramide alimentare si ha un aumento di vegetali quali frutta, verdura e olio extravergine d’oliva che sono la base di questo programma al punto da essere la priorità assoluta. I cereali sono consentiti ma soprattutto integrali in quanto contengono nutrienti e fibre che sono essenziali anche per la digestione.

In questa piramide alimentare della dieta mediterranea si ha un consumo maggiore dei legumi mentre la carne va consumata in misura minore. Il latte e i derivati non sono da eliminare ma si assumono moderatamente anche per il fabbisogno di calcio e proteine. Il sale e l’alcool vanno assunti in maniera limitata e moderata.

Un nuovo metodo che permette di beneficiare non solo di vantaggi personali, ma anche riguardanti il benessere collettivo e del pianeta, in generale. Un modello del genere risulta ideale per essere in forma anche a lungo termine, combattere e prevenire patologie dell’apparato cardiocircolatorio. Inoltre ha impatto positivo sulle funzioni cognitive permettendo di mangiare in modo consapevole e sostenibile.

