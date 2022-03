Dieta di Ilary Blasi: i segreti della sua linea

La dieta di Ilary Blasi altri non è che un regime alimentare sano ed equilibrato, grazie al quale perdere peso e restare in forma. Scopriamo insieme come funziona la sua dieta ed, eventualmente, quali sono i suoi benefici se anche noi dovessimo decidere di seguirla.

Dieta di Ilary Blasi

Ilary Blasi non è solo una conduttrice televisiva talentuosa, ma anche una donna bellissima e in perfetta forma fisica, nonostante i suoi 40 anni e ben tre gravidanze! D’altra parte, è ormai noto che la conduttrice è sempre stata attenta al suo benessere psicofisico, sia attraverso l’alimentazione e sia attraverso l’esercizio fisico.

Perdere peso, per chi ne avesse bisogno, e restare in forma, a prescindere, è sempre molto importante, non soltanto per la bellezza esteriore, ma anche per la propria salute, dato che aumentare di peso non è difficile e, se questo dovesse sfuggire al nostro controllo, le patologie che si associano al sovrappeso o, ancora peggio, all’obesità, sono numerose.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, qual è il segreto della forma fisica perfetta di Ilary Blasi, come funziona la sua dieta e quali sono i suoi benefici se anche noi dovessimo scegliere di seguirla.

Dieta di Ilary Blasi: funzionamento

Ilary Blasi ha sempre avuto uno stile di vita sano, che include un’alimentazione sana ed un esercizio fisico regolare, affinché restare in forma e preservare il benessere psicofisico del suo organismo. La conduttrice, che in diverse interviste ha ammesso di non essere a dieta, ma di essere sempre attenta all’alimentazione, in ogni caso, si affida alla famosa Dieta Sorrentino, che parte dal presupposto che la pasta non faccia ingrassare, ma che bisogno, comunque, bilanciare gli alimenti e stare attenti alle porzioni per limitare l’accumulo di grassi e calorie.

La dieta di Ilary Blasi, dunque, ammette il consumo dei carboidrati, ma limita quello delle proteine, con un’attenzione particolare alla quantità di alimenti che si assumono. A supporto dell’alimentazione corretta vi è l’esercizio fisico. Ilary Blasi si allena per tre volte a settimana, pratica pilates, yoga e crossfit.

Dieta di Ilari Blasi: integratore

