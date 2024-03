Con il passare del tempo, magari compiuti 50 anni, inevitabilmente il metabolismo rallenta ma perdere qualche chilo in modo sano non è impossibile. Ecco la dieta ideale per perdere peso a 50 anni.

La dieta ideale per perdere peso a 50 anni

Inutile negarlo: con il passare degli anni, compiuti 50 anni e anche più, il metabolismo inizia a rallentare e quindi è più difficile dimagrire, ma non impossibile se si sa come farlo. Perdere peso in modo sano e non veloce e drastico è fattibile seguendo una dieta specifica che tenga in considerazione diversi fattori, non solo anagrafici. In ogni caso mangiare del sano cibo e fare attività fisica moderata e costante è la regolare basilare per perdere peso a ogni età ma soprattutto a 50 anni in menopausa.

Quando il metabolismo rallenta, il corpo tende a bruciare meno calorie facendo aumentare i depositi di grasso principalmente sulla pancia, quindi su fianchi, girovita e glutei. La produzione di ormoni, estrogeni nelle donne e testosterone negli uomini, diminuisce o rallenta, il che si traduce non solo in un maggiore accumulo di grasso e aumento della ritenzione idrica, ma anche in una diminuzione del tono muscolare. Ecco la dieta ideale per perdere peso a 50 anni.

Prima di tutto è consigliato consumare sempre la colazione, possibilmente entro le 9 della mattina, per controllare produzione di cortisolo, l’ormone dello stress, che influisce anche sul controllo del peso. Se il cortisolo è alto l’organismo brucia con più facilità il tessuto muscolare e meno quello adiposo. La colazione deve contenere sia micro (Sali minerali e vitamine) che macronutrienti (carboidrati, proteine, grassi buoni). Meglio dire no a zuccheri semplici come la farina bianca e cibi molto lievitati, che possono aumentare il gonfiore addominale. Consigliato anche ridurre il sale, principale causa della ritenzione idrica.

Nella dieta per perdere peso a 50 anni sono molto importanti anche le proteine, componenti essenziali della struttura di muscoli, articolazioni e ossa. Le proteine, inoltre, sono la struttura base degli anticorpi e forniscono energia. A 50 anni, e ancor di più in menopausa, i carboidrati complessi come pasta, pane e riso non vanno eliminati, ma è bene preferire quelli integrali e consumarli assieme a verdura, che deve essere sempre mangiata. Le fibre dei vegetali, infatti rallentano l’assorbimento di zuccheri favorendo la perdita di peso e lo smaltimento del grasso addominale.

Nella dieta per perdere peso ai 50anta è meglio evitare carni grasse e formaggi stagionati. Come condimento da usare è l’olio extravergine di oliva mentre vanno ridotti burro e margarina. Infine i dolci, anche sotto forma di biscotti, sono da limitare al minimo.

Dieta per perdere peso a 50 anni: cosa mangiare e fare sport

Come sappiamo, ed è inutile negarlo, perdere peso non è così facile e alla portata di tutti come quando si ha 40 o ancor di più 30 anni. A 50 anni il metabolismo rallenta, i chili in eccesso di depositano specie su pancia, fianchi e glutei e dimagrire è più difficile. Ma se sai come fare, seguendo in primis una dieta ideale per perdere peso in modo sano e poi facendo sport in modo costante anche solo una camminata veloce, vedrai che dimagrire non è poi così difficile.

La dieta a 50 anni dovrebbe essere ricca di verdure, frutta, proteine magre, cereali integrali e grassi sani, limitando zuccheri semplici, cibi ultra-processati e grassi saturi. L’apporto proteico adeguato è essenziale per preservare la massa muscolare, mentre i cibi ricchi di fibre contribuiscono a un senso di sazietà prolungato, aiutando a controllare l’appetito. Inoltre, è importante mantenere un’adeguata idratazione.

In quanto allo sport è fondamentale dato che a 50 anni il corpo di una donna tende a perdere massa muscolare. L’ideale è fare esercizio fisico almeno 3 volte alla settimana. Una seduta da dedicare all’allenamento aerobico, scegliendo l’esercizio che più si preferisce. Corsa, camminata, nuoto o bicicletta, da svolgere almeno 30 minuti. Le altre 2 sedute servono per allenare la forza. Via libera a esercizi a carico naturale o con sovraccarichi, ma sempre senza esagerare.