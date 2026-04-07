Dieta mediterranea in gravidanza: come può influire sulla salute materno fetale

La gravidanza è un periodo di trasformazioni fisiche ed emotive in cui l’alimentazione assume un ruolo centrale per la salute sia della madre sia del bambino. In questo contesto, la dieta mediterranea viene osservata non solo come una tradizione gastronomica, ma come un possibile fattore protettivo. La dottoressa Licia Iacoviello, responsabile dell’Unità di Epidemiologia e Prevenzione dell’IRCCS Neuromed e docente presso l’Università Lum, ha coordinato uno studio che ha coinvolto oltre 1.500 donne nel Sud Italia, un territorio storicamente legato a questo modello alimentare.

Il lavoro nasce dall’interesse di capire se la scelta di consumare abitualmente alimenti tipici del modello mediterraneo possa tradursi in benefici osservabili durante la gravidanza. I ricercatori hanno voluto descrivere relazioni tra abitudini alimentari e esiti ostetrici, considerando che il Sud Italia sta progressivamente perdendo aderenza a tale modello. I risultati offrono spunti utili per professionisti sanitari e donne in età fertile, pur richiedendo una lettura attenta rispetto ai limiti metodologici intrinseci.

Metodo e popolazione studiata

Lo studio ha coinvolto una coorte ampia e rappresentativa di donne in gravidanza provenienti dal Sud Italia. Per valutare le abitudini alimentari è stato adottato il questionario Medi-Lite, uno strumento validato nella popolazione italiana che restituisce un punteggio di aderenza alla dieta mediterranea sulla base del consumo di nove gruppi alimentari. Il questionario è stato scelto per la sua praticità in contesti clinici, permettendo raccolte su larga scala senza appesantire le procedure. I dati dietetici fanno riferimento al periodo dell’anno precedente, con l’obiettivo di ridurre distorsioni legate a cambiamenti alimentari immediati.

Perché usare Medi-Lite

Medi-Lite è uno strumento rapido e affidabile che sintetizza le abitudini alimentari in un punteggio facilmente interpretabile. Pur non sostituendo una valutazione nutrizionale dettagliata, rappresenta una soluzione pratica per studi epidemiologici e per l’impiego in ambulatorio. Nel contesto dello studio, il questionario ha permesso di classificare le partecipanti in livelli di aderenza bassa, media o alta, facilitando l’analisi delle associazioni con gli esiti della gravidanza.

Risultati principali e interpretazioni

I dati mostrano un quadro complessivamente favorevole: una maggiore aderenza alla dieta mediterranea è risultata associata a un rischio ridotto di complicanze ostetriche. Nella coorte osservata circa una persona su quattro presentava una bassa aderenza, mentre la maggioranza mostrava livelli medi o elevati. Importante è la relazione dose-risposta emersa: ogni punto in più nel punteggio Medi-Lite era collegato a una diminuzione del rischio di esiti avversi. Alcuni risultati secondari suggeriscono tendenze anche per il parto cesareo e la mortalità neonatale, ma il numero limitato di eventi rende queste associazioni meno robuste.

Ruolo dei singoli alimenti

L’analisi per gruppi alimentari ha evidenziato alcuni aspetti interessanti. Un consumo moderato di latticini è stato associato a minori complicanze, mentre la frutta è risultata collegata a una minore probabilità di parto cesareo e a tendenze favorevoli su mortalità neonatale. I cereali hanno mostrato un’associazione con un ridotto rischio di mortalità natale. Un risultato controintuitivo ha riguardato l’olio d’oliva, associato a una maggiore probabilità di cesareo: gli autori ritengono probabile una causalità inversa, cioè cambiamenti dietetici nelle gravidanze già percepite come a rischio.

Limiti dello studio e ricadute pratiche

Va sottolineato che lo studio è di tipo osservazionale: questo impone cautela nell’interpretazione, perché non è possibile stabilire relazioni di causa-effetto definitive. Alcune informazioni, come la dieta, sono auto-riferite, esponendo i dati a possibili imprecisioni. Non possono essere completamente escluse variabili confondenti non misurate, come predisposizione genetica o esposizioni ambientali. Tuttavia, la consistenza delle associazioni e la plausibilità biologica supportano l’ipotesi che uno stile alimentare mediterraneo possa contribuire a una gravidanza più sana.

Implicazioni per donne e operatori sanitari

Dal punto di vista pratico il messaggio è semplice: la prevenzione comincia prima del concepimento. Promuovere la dieta mediterranea in età fertile e sostenerla durante la gravidanza può essere una strategia concreta per migliorare gli esiti materni e neonatali. Per gli operatori sanitari si apre l’opportunità di integrare strumenti rapidi come Medi-Lite nei percorsi di assistenza e di rafforzare l’educazione alimentare, offrendo consigli chiari e non restrittivi basati su alimenti nutrienti e sostenibili.