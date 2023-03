Un nutrizionista può accompagnare qualsiasi persona in un percorso di rieducazione e consapevolezza alimentare nel quale insegna un giusto stile di vita, più adatto a noi, un modo corretto di alimentazione.

Consiglia come abbinare alimenti adatti per perdere peso, senza riacquistarlo, mantenendo energia e buonumore. Ecco quando è necessario rivolgersi ad un nutrizionista.

Dieta: quando è necessario rivolgersi ad un nutrizionista?

Quando è che si ha bisogno di un nutrizionista? Ci sono situazioni in cui può essere molto utile rivolgersi ad un nutrizionista:

quando ci alimentiamo troppo poco, per ritmi di vita frenetici o per scarsa fame e ci serve per capire come acquistare peso in maniera equilibrata, acquistando massa magra e non grassa.

quando siamo in condizioni fisiologiche speciali, per esempio la gravidanza, allattamento o altre situazioni nelle quali la corretta alimentazione ci potrà aiutare a stare decisamente meglio e, con noi, anche il bambino che portiamo in grembo. Il nutrizionista controlla il peso affinché anche il parto sia più agevolato.

quando il nostro intestino “fa le bizze” e vogliamo conoscere l’alimentazione adeguata per evitare disagi.

quando si pratica sport in maniera amatoriale o agonistica, per imparare a dosare il cibo in modo da supportare le nostre performances.

Il nutrizionista è una figura professionale preparata, è una figura laureata e riconosciuta dalla legge. Può elaborare diete adattate alla paziente in base ai valori antropologici, può consigliare un percorso di rieducazione alimentare aiuterà a modificare il nostro stile di vita e rapporto con il cibo.

La nostra alimentazione non deve sottovalutare l’aspetto fisico neppure il benessere psichico ed emotivo.

Il nutrizionista svolge il lavoro in azione sinergica con il medico al quale spetta, comunque, la diagnosi della malattia e delle prescrizioni farmacologiche relative.

La funzione del nutrizionista

Non è vero che per dimagrire basta saltare i pasti o bere pozioni miracolose e garantite a base di ingredienti naturali. Il corpo umano è un organismo meraviglioso finemente regolato da migliaia di processi che avvengono contemporaneamente a nostra insaputa e che funzionano tutti in sinergia garantendo in ogni momento la vita stessa e lo stato di benessere.

A patto però che il corpo abbia tutti i nutrienti che servono per svolgere tutte queste funzioni. E che il nostro microbiota sia in ottima salute, e che ogni giorno si assumano le oltre 110 sostanze indispensabili al corretto funzionamento, nelle dosi e percentuali adeguate alle nostre esigenze, al nostro stato fisiologico, alla nostra età.Possiamo comprendere perché, quando serve un cambiamento di “dieta”, sia indispensabile affidarsi a un professionista del settore.