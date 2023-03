Chiara Biasi è un’influencer di moda da molti anni ma per la sua forma fisica viene messa sotto esame dagli haters e utenti dei social, anche con commenti spiacevoli. Il motivo scatenante è stato un dimagrimento repentino che i fan hanno potuto notare negli anni. Scopriamo la dieta di Chiara Biasi per essere cosi magra.

La dieta di Chiara Biasi: come fa ad essere così magra?

Chiara Biasi, influencer di successo e amica di Chiara Ferragni, ha spiegato più volte che il suo dimagrimento era frutto di una patologia e di conseguenza di una cura a base di cortisone iniziata nel 2011 e durata un anno.

La Biasi era ingrassata e di colpo dopo la cura ha perso 10 kg. In molti hanno cominciato a pensare a disordine del cibo ma lei ha sempre negato.

Ad oggi l’influencer ha un fisico scolpito nonostante dica di non fare allenamenti o fitness e nemmeno di mangiare particolarmente sano. Anzi i suoi piatti preferiti sono la pizza e la sacher (torta dolce al cioccolato).

Spesso è stata sotto accusa proprio per il suo corpo e per il fatto di promuovere una bellezza sbagliata.

Inoltre ad oggi la giovane influencer ha subito molti interventi chirurgici che hanno modificato il suo viso moltissimo. A maggior ragione dunque gli utenti si sono scagliati contro di lei. Le labbra sono gonfie, il seno rifatto e anche il naso sembra essere diverso. Accusata di eccessiva magrezza, lei ha risposto immediatamente dichiarando di essere magra di costituzione e di non voler assolutamente dare il cattivo esempio alla giovanissime che la seguono.

Chiara Biasi e la Natural Diet

L’influencer ha confessato, qualche anno fa, si aver seguito la “Natural Diet”. Dimagrire senza patire la fame e senza necessariamente praticare attività sportiva: su questi due principi base si fonda la Natural Diet, regime alimentare ideato e promosso da Barbara Esposito Vulgo Gigante, biologa nutrizionista specializzata nel dimagrimento rapido e autrice del libro “Natural Diet”.

Secondo l’ideatrice della Natural Diet, non esiste un regime alimentare dimagrante che vada bene a chiunque ma è importante studiare la dieta adatta a ogni persona, tenendo conto della tipologia corporea e di altri fattori determinanti come la presenza di intolleranze, di patologie mediche o di stati fisiologici specifici (come la gravidanza).

Questa dieta prevede la necessità di selezionare i cibi da portare in tavola, inoltre, a contraddistinguere questa dieta, che quindi può sconsigliare il consumo di specifiche categorie di alimenti o metodi di cottura.