Dieta dei 60 anni: come prepararsi alla terza età

Essere in forma, stare bene con il proprio corpo è un passo importante che necessita di costanza e di tanto impegno. Le donne di 60 anni possono avere maggiori difficoltà nel riuscire a perdere peso ed eliminare i chili in eccesso. Per questa ragione, la dieta dei 60 anni può essere un regime indicato, anche grazie ai tanti alimenti e cibi che si consiglia di consumare. Vediamo come strutturarla e cosa mangiare per riuscire a liberarsi dal peso in più.

Dieta dei 60 anni

A questa età il corpo subisce dei cambiamenti che sicuramente vanno a inficiare e intaccare la forma fisica. Intorno ai 60 anni, si va a ingrassare più rapidamente rispetto al solito per via del metabolismo e degli sbalzi ormonali. Per le donne che vogliono recuperare e smaltire i chili in più, la dieta dei 60 anni è il regime migliore da seguire. Si ha bisogno di tanti sacrifici e molta costanza dal momento che i risultati saranno visibili a distanza di tempo.

Intorno ai 60 anni, la pelle va anche incontro a una perdita di tono ed elasticità che è possibile migliorare con il consumo di tanta acqua da consumare almeno 1.5 litri giornalieri. Si perde anche massa muscolare, per cui il regime non deve essere finalizzato soltanto a una buona e sana alimentazione, ma anche accompagnato da un po’ di attività fisica da praticare con una certa costanza per riuscire così a eliminare i chili in eccesso.

Bere tantissima acqua è importante a qualsiasi età, ma intorno ai 60 anni, il consmo deve aumentare dal momento che, essendo ricca di calcio, permette di prevenire l’osteoporosi e quindi rafforzare le ossa. Inoltre, è considerata un ottimo spezza fame e si consiglia di berne fino a 8 bicchieri giornalieri. Oltre all’acqua, è possibile anche assumere tè e tisane da bere prima dei pasti in modo da garantire il giusto grado di sazietà e apporto di cui si ha maggiormente bisogno.

Nella dieta dei 60 anni bisogna modificare un po’ le proprie abitudini con alcuni accorgimenti, come i cinque pasti al giorno cercando di non abbondare troppo a pranzo e cena. Meglio cercare di fare pasti frequenti, ma moderati a base dei giusti nutrienti per bruciare le calorie. Bisogna poi ridurre non solo il consumo dell’alcol, ma anche limitare il sale che provoca ritenzione idrica. Non bisogna poi dimenticare l’attività fisica come la camminata a passo veloce oppure la bicicletta.

Dieta dei 60 anni: cosa mangiare

Molta importanza nella dieta dei 60 anni per dimagrire riveste l’alimentazione, per cui è necessario consumare del cibo che sia adatto per riuscire a tornare in forma. Intorno a questà età bisognerebbe assumere fino a 1800 calorie al giorno per una donna e 2000 per un uomo.

In questo modo è possibile garantire al fisico tutti i nutrienti e il benessere di cui ha bisogno. Per questa ripartizione, ci sono alcuni alimenti che devono essere assolutamente portati in tavola, come la frutta e la verdura, ma anche i cereali come pasta e riso, meglio se integrali, insieme a carne bianca e pesce. I legumi bisognerebbe consumarli ogni giorno, mentre è importante il consumo di latticini per rafforzare le ossa.

Si consiglia di prediligere proteine vegetali rispetto a quelle animali. No al consumo dei dolci perché possono essere fonte di problemi. Per i condimenti è consigliato qualcosa di leggero come l’uso di spezie, erbe aromatiche, aceto e limone che aiutano a insaporire i vari piatti da consumare ai pasti. Per riuscire a dimagrire, la dieta dei 60 anni dovrebbe essere il più possibile equilibrata e variegata.

La frutta andrebbe consumata lontano dai pasti, quindi adatta da consumare anche durante gli spuntini di metà mattina o per il pomeriggio. Insieme alla frutta secca o di stagione, va benissimo anche un vasetto di yogurt, possibilmente bianco. Per la cena sono consigliate delle proteine come i legumi e il pesce da consumare insieme a verdure cotte e crude.

