Manuela Arcuri attrice ed ex modella, cresciuta a Latina, da subito si è avvicinata al mondo dello spettacolo come modella nei fotoromanzi. Ecco come ha fatto a dimagrire, con la dieta senza glutine.

La dieta senza glutine di Manuela Arcuri

Manuela Arcuri, una delle attrici italiane più conosciute e apprezzate, ha iniziato a 15 anni come modella di fotoromanzi, studiando poi a Roma presso l’Accademia d’Arte Drammatica Pietro Scharoff. Dalle prime comparse in film tv e poi al cinema, per la sua bellezza ha avuto successo anche come modella, showgirl in tv. Nel 2002 fu scelta come una delle “vallette” del Festival di Sanremo, insieme a Vittoria Belvedere. Ma come si tiene oggi in forma, all’età di 46 anni e mamma di Mattia? Da tanti anni la Arcuri è lontana dal mondo della televisione e della recitazione, poiché ha deciso di dedicarsi alla famiglia e alla vita privata.

Più attiva sui social che in tv Manuela Arcuri, coi suoi 46 anni, resta ancora un’icona di bellezza italiana. Proprio sui social l’attrice mostra alcuni cambiamenti che anche i suoi fan hanno notato, e che hanno a che fare con il dimagrimento. Oggi in bellissima forma nonostante l’avanzare degli anni Manuela ha deciso soprattutto dopo la gravidanza, di fare più attenzione alla linea, dedicandosi allo sport e a qualche momento di relax. Anche sui social, la Arcuri sembra apparsa molto cambiata.

Tra i segreti di bellezza dell’attrice e showgirl c’è l’amore per la camminata. L’ attrice ama camminare ogni giorno, lo fa anche per più di un’ora. Un’altra attività che è solita praticare è l’acquagym, e se piove e non può fare la sua passeggiata, valuta di andare in palestra per allenarsi.

Insomma, Manuela Arcuri odia stare ferma, il movimento la fa stare bene mentalmente, oltre che aiutarla a tenersi in forma. A questo l’attrice ha deciso di seguire un percorso alimentare, cercando di mangiare il più possibile alimenti biologici e sani. Manuela ha anche affermato di aver deciso di eliminare il glutine e assumere solo proteine vegetali, infatti è vegetariana.

Nonostante queste privazioni, l’attrice si concede ogni tanto qualche piccolo strappo alla regola, mangiando pizza, gelato, e anche latticini, ciò che le piace di più.

Manuela Arcuri e la dieta: perché ha eliminato il glutine

Manuela Arcuri, attrice, ex modella e showgirl romana, dopo tanti anni lontana dalla tv e dal cinema ha deciso di ritornare prossimamente, più in forma che mai. A 46 anni compiuti il suo corpo è super tonico e muscoloso come quando è apparsa in tv per la prima volta. Il segreto? Tanto allenamento, come anticipato, dalla camminata alla palestra e una buona dieta, senza glutine. Non si tratta di una dieta restrittiva, o folle, ma soltanto sana e bilanciata evitando glutine e carne di maiale. Per il resto Manuela non elimina nulla e ogni tanto si concede anche dolci.

Come “segreto” extra l’attrice ammette di dedicarsi a un buon massaggio, il segreto più grande per lei, perché si sottopone ai massaggi una volta a settimana, da tanti anni ormai, in modo da riattivare la circolazione. Inoltre è solita fare anche i fanghi, sempre sulle gambe, poi doccia fresca, un vero toccasana. Questi sono i segreti di Manuela per mantenersi giovane e in linea.