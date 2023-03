La dieta di Stefano de Martino: cosa mangia il ballerino?

Stefano De Martino è uno dei personaggi del piccolo schermo e dei social tra i più amati. Prima con “Amici”, poi la storia con Belen Rodriguez, la separazione, il ritorno di fiamma tra i due e infine alla conduzione di “Stasera Tutto Possibile”. Come si mantiene in forma l’ex ballerino? Ecco la sua dieta.

La dieta di Stefano De Martino

Da sempre di Stefano De Martino è piaciuta la sua simpatia, la sua bellezza oltre che la bravura nella danza e ora nella conduzione alla Rai. Amatissimo dal pubblico del piccolo schermo e anche dal web, De Martino è tanto apprezzato anche dal mondo femminile per la sua bellezza. Scopriamo come si mantiene in forma.

Stefano De Martino non ha mai nascosto, da buon campano, di essere un amante della buona cucina. È una buona forchetta e non riesce a rinunciare ai piatti tradizionali della sua terra. Spesso ce lo documenta su Instagram. E allora la domanda nasce spontanea: come fa ad avere un fisico così perfetto?

Merito della sua dieta ma anche dell’allenamento che continua a fare. Seppur oggi lo vediamo nelle vesti di showman di certo la pratica dello sport e della danza non è stata messa da parte.

L’ex ballerino ha detto: “Mi tengo in forma, ma non sono un maniaco della palestra. Sono fortunato perché avendo lavorato tanti anni col fisico ho una buona memoria muscolare: mi ci vuole poco per mettermi davvero in forma”.

Il conduttore della Rai pratica quotidianamente boxe, palestra, motocross, corse e stretching.

Nonostante sia amante della buona cucina napoletana, De Martino segue una dieta equilibrata ricca di proteine, tanta verdura, frutta e grassi buoni per tenersi in forma ma anche per aumentare la massa muscolare.

Come si mantiene in forma Stefano De Martino

Come anticipato, Stefano De Martino si divide tra dieta equilibrata e buona cucina tipica napoletana. Qualche tempo fa, l’ex ballerino di “Amici” ha detto: “Sto facendo una dieta a zona con scarico di carboidrati abbinando ad i pasti degli integratori in modo tale da fornire al mio corpo il giusto quantitativo di proteine giornaliero, attraverso questo regime alimentare riuscirò ad avere un fisico più asciutto e scolpito per una prova costume al top”, in un momento in cui non si sentiva particolarmente in forma.

Ma ad oggi, a giudicare dal suo aspetto, è tornato al top più che mai.