La beauty routine di Alessandra Mastronardi: i suoi segreti di bellezza

Alessandra Mastronardi, attrice italiana di successo, ha tra i suoi punti di forza indubbiamente un viso particolare, fresco, acqua e sapone. L’attrice di origine napoletana ha svelato quali sono i suoi segreti di bellezza. Scopriamo la beauty routine di Alessandra Mastronardi.

La beauty routine di Alessandra Mastronardi

Non molto tempo fa, l’attrice è stata scelta come testimonial di Collistar e ha partecipato come volto protagonista della campagna Autunno/Inverno 2021 del brand beauty italiano.

Ma c’è stato un tempo in cui la Mastronardi, come tutte le adolescenti, ha avuto difficoltà ad accettare la propria pelle.

L’attrice ha raccontato come ha affrontato l’evoluzione del suo look (anche beauty) nel corso degli anni e man mano che la sua carriera è evoluta. Durante l’adolescenza, e man mano che il corpo mutava, l’attrice ha spiegato di aver avuto difficoltà ad accettarsi.

“All’inizio provavo odio e amore verso il mio aspetto fisico. Di conseguenza aumentavano paura e ansia. Poi è arrivata la fase di accettazione”, ha detto la Mastronardi.

Ma, prima di arrivare all’ultimo stadio, la Mastronardi ha sottolineato una differenza eclatante rispetto ad oggi. “Quand’ero più giovane mi truccavo molto di più. Ora, di giorno, uso solo il mascara a cui aggiungo la sera matita e rossetto”, ha detto.

Un look acqua e sapone è quello che ha conquistato i suoi fan nel corso del tempo. Sin dai tempi de “I Cesaroni”, fiction che ha lanciato la sua carriera. Il suo make-up artist Simone Belli ha svelato il segreto di bellezza dell’attrice: togliere quello che risulta too much.

“Accettarmi è equivalso a fare accettare la mia immagine anche agli altri. La mia idea di bellezza coincide oggi con l’onestà, con chi sono veramente”, ha confessato Alessandra Mastronardi.

Alessandra Mastronardi: segreti di bellezza

Alessandra Mastronardi ha una carnagione dalla tonalità media, che non ha bisogno di make-up particolari per essere valorizzata. Se volete avere la pelle luminosa e sana come la sua, dovete innanzitutto detergerla con un sapone specifico per la pelle.

Poi uniformarla mimetizzando con i correttori appositi eventuali imperfezioni: usate il verde per coprire la couperose, il lilla per nascondere le macchie cutanee e il rosa, quest’ultimo da stendere su tutto il viso, per illuminare l’incarnato.

Infine un altro segreto di bellezza è un fondotinta leggermente più scuro della vostra carnagione, scegliendolo nei toni del beige, ed applicate sugli zigomi un blush aranciato, per ricreare l’incarnato di tipo mediterraneo caratteristico della bella attrice.