La dieta di Mara Carfagna: come si tiene in forma?

Mara Carfagna è una politica molto conosciuta, con un passato da modella. La sua forma fisica è sempre impeccabile e il suo segreto è proprio l’alimentazione sana ed equilibrata, unita all’allenamento.

La dieta di Mara Carfagna



Mara Carfagna, all’anagrafe Maria Rosaria Carfagna, è nata il 18 dicembre 1975 ed è una politica molto famosa. La donna ha avuto un passato da modella e showgirl, in cui ha sempre mostrato un corpo perfetto. Dopo aver lavorato per diversi anni nei programmi televisivi, ha deciso di entrare in politica, ma nonostante gli impegni non ha mai perso la voglia di mantenersi in forma, mostrandosi sempre perfetta in ogni occasione. Ha sempre avuto una forma fisica davvero invidiabile e ha sempre amato prendersi cura del proprio corpo, partendo proprio dalla dieta da seguire. In realtà dovremmo parlare di alimentazione più in generale, perché non si conoscono i dettagli su quale sia la dieta seguita dalla politica e se realmente ne segua una in particolare. Ciò che sappiamo è che la Carfagna fa sempre tutto il possibile per mantenersi in splendida forma e lo conferma ad ogni apparizione pubblica, quando sfoggia la sua bellezza. In alcune indiscrezioni di qualche tempo fa, era emerso che la politica ogni mattina andava a fare la spesa al supermercato, comprando in modo particolare insalata e yogurt. Due prodotti che, come è stato rivelato, non le servivano per una dieta specifica, ma più che altro per continuare a seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, che è il vero segreto della sua forma fisica. Mangiando sano la politica è sempre riuscita a mantenersi in salute e in perfetta forma, mostrando un fisico davvero invidiabile, come se il tempo per lei passasse molto più lentamente.

Mara Carfagna: il messaggio di body positivity e l’allenamento



L’aspetto fisico di Mara Carfagna non è mai passato inosservato. La sua bellezza le ha permesso di entrare nel mondo della moda e dello spettacolo, ma per mantenerla si è dovuta dare da fare, seguendo un regime alimentare sano e dedicandosi all’allenamento fisico. La politica ama allenarsi e lo conferma il fatto che ha iniziato a farlo quando era solo una bambina e praticava con grande passione la danza e il nuoto. Una formazione fisica che sicuramente continua a dare i suoi frutti, ma che lei continua a mantenere allenando il suo corpo.

Mara Carfagna tempo fa ha lanciato un messaggio di body positivity condividendo sui social network le parole di Vanessa Incontrada. “A volte prendi peso, altre lo perdi. Un mese sei a dieta e vuoi perdere quei tre chili, un altro ti senti a posto con te stessa. Siamo donne, il nostro corpo funziona così. È naturale, va accettato e va soprattutto rispettato. Nessuno ti può né ti deve giudicare. Ho finalmente capito che la battaglia del corpo non riguardava più me ma tutte le donne. E che se potevo mettere a disposizione di altre la mia esperienza, be’ era arrivato il momento di farlo” aveva dichiarato l’attrice. “Cara Vanessa, apprezzo molto le tue parole e il tuo invito a creare il ‘mito della normalità’ da contrapporre a quello della bellezza ad ogni costo. Dobbiamo essere libere di mostrare ciò che siamo senza timore di essere giudicate. La ricerca della perfezione impossibile sta creando danni inimmaginabili non solo nelle giovani donne, ma in tutta la società fatta di ragazzi e ragazze cresciuti a suon di reality e personaggi creati a tavolino” aveva aggiunto la politica.