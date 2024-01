Kay Rush, conduttrice radio di origini americane, dopo 25 anni ha detto addio ai microfoni di Radio Monte Carlo. Ma cosa sappiamo della sua linea? Ecco la dieta vegana di Rush.

La dieta vegana di Kay Rush

Sapete chi è Kay Rush? Forse il nome non vi dice nulla ma certamente conoscete la sua voce. Da 25 anni era in onda su Radio Monte Carlo, e lo scorso 15 dicembre ha salutato per l’ultima volta il pubblico di RMC, e la radio in generale a quanto pare. Almeno per il momento, la Rush ha voluto prendendosi un periodo sabbatico per dedicarsi ad altro.

Kay è anche una nota disc jockey, oltre che conduttrice radiofonica e televisiva; non hai mai smesso di stare sotto i riflettori del mondo dello spettacolo, portando, dove possibile, un apporto comunicativo per diffondere il suo stile di vita spirituale e vegano. La splendida 63enne gestisce su Internet un blog bilingue incentrato sullo yoga. Attualmente vive dividendosi tra l’Italia, l’India e la Francia. Ma cosa sappiamo della sua dieta vegana?

La conduttrice e giornalista musicale ha raccontato che essendo stata educata da una famiglia giapponese è da sempre abituata a mangiare pesce e frutti dell’agricoltura, mentre la carne “non è mai stata sulla mia tavola”, dice Kay Rush. Abbandonare anche il pesce e i derivati animali per lei è stata una decisione naturale che ha a che fare con il suo senso del dovere verso la natura, l’ambiente e gli animali.

Il suo fisico longilineo e tonico, anche dopo i 60anta, è dovuto non solo all’alimentazione che Kay ha sempre curato ma a tanto sport. Grande appassionata di sport, infatti, la Rush ha praticato di tutto fin dalla gioventù. Dal parapendio allo sci, passando per le immersioni subacquee e il trekking. Soprattutto è diventata una vera esperta di arrampicata sportiva, e per molti anni è stata la presentatrice ufficiale delle premiazioni di Rock Master, una competizione di arrampicata che si svolge ad Arco, in Trentino.

Kay Rush e la dieta: cosa mangia l’icona della radio?

Kay Rush simbolo della radio italiana, prima ai microfoni di Radio Deejay e poi a Radio Monte Carlo, dopo quasi trent’anni di carriera alla conduzione radiofonica e televisiva ha deciso di lasciare il campo, per dedicarsi ad altro. Kay da sempre è vegana per il suo amore per gli animali e per l’ambiente, infatti, non mangia mai carne così come pesce. Il suo è stato un percorso personale di evoluzione totale.

Non solo corpo e dieta. La sua attenzione è focalizzata verso l’animali per cui ogni giorno pratica 4 ore di yoga e meditazione. Per lei lo yoga non è uno sport, non conta solo per le sue posizioni e movimenti fisici, ma è piuttosto un modo di vivere che “abbraccia la vita in toto”.

La sua vita è molto movimentata, Kay viaggia tantissimo, soprattutto in luoghi lontani dove può conoscere persone e culture diverse. In particolare, allo yoga è legato anche il suo amore per l’India, dove ha vissuto per molto tempo e ha fondato anche una piccola ONG per aiutare le fasce più povere della popolazione.