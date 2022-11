Disfunzione erettile: le alternative naturali ai farmaci

Una vita sessuale appagante e soddisfacente è un desiderio di molte coppie che possono andare incontro a una serie di problemi. Tra le varie difficoltà che incontra l’uomo vi è la disfunzione erettile che inficia sul rapporto sotto le lenzuola. Scopriamo insieme le cause e i metodi alternativi ai farmaci per migliorare la vita sessuale attiva.

Disfunzione erettile

Un problema a livello sessuale di cui soffrono moltissimi soggetti di sesso maschile che hanno difficoltà a esternare le loro problematiche sotto le lenzuola alla partner. Con disfunzione erettile si intende l’incapacità da parte dell’uomo di mantenere l’erezione in modo da portare a termine nel modo soddisfacente un rapporto sessuale completo.

Solitamente dipende da un afflusso minore o svuotamento precoce di sangue nel membro maschile che causa una mancanza della rigidità dell’organo stesso. l’erezione maschile ha luogo in seguito a due fattori collegati: psicologico dovuto al desiderio e agli impulsi sessuali e l’altro di natura fisica con problemi di natura venosa.

Bisogna specificare che la disfunzione erettile non è una patologia, ma può essere un sintomo collegato ad altre patologie che possono interessare sia le malattie cardiovascolari che quelle endocrino-metaboliche. In caso l’origine fosse di natura organica, si possono avere al mattino una riduzione delle erezioni mattutine.

Solitamente tende ad aumentare con l’età, infatti gli uomini tra i 50 e i 60 anni sono i soggetti maggiormente colpiti. Può avere un impatto sull’autostima dell’uomo, non solo a livello sessuale, ma anche in altri aspetti della vita, per quanto riguarda il benessere, l’umore e la resa sul lavoro. Inoltre, rischia anche di inficiare il rapporto con la partner.

Disfunzione erettile: cause

Come già detto, l’età può essere considerata una delle cause e dei fattori di rischio della disfunzione erettile tra gli uomini. Man mano che si va avanti con l’età, si tende anche ad associare una frequenza di determinate patologie come l’aterosclerosi o il diabete che possono sicuramente influire sulla prestanza sessuale in camera da letto.

Andando ad analizzare le problematiche, anche in base agli studi effettuati dagli esperti e professionisti del settore, i fattori psicologici sono sicuramente uno dei fattori di rischio. Le cause psicologiche dovute allo stress e all’ansia da prestazione sicuramente influiscono sulle prestazioni e performance sessuali.

L’ansia da prestazione può determinare a un effetto inibitorio sull’erezione e la capacità di riuscire a mantenerla. Una difficoltà del genere è molto presente soprattutto nei giovani e negli adolescenti alle prime esperienze sessuali o anche in seguito a un insuccesso nei rapporti sessuali. Ci sono poi anche cause endocrine od ormonali che accompagnano il calo del desiderio sessuale.

Alcune pessime abitudini o uno stile di vita errato sicuramente influiscono sulla capacità di mantenere l’erezione e sviluppare così la disfunzione erettile. L’abuso di fumo e di alcool, insieme a una scarsa attività fisica e all’obesità hanno un effetto negativo riguardo alle problematiche che si possono avvertire e provare in camera da letto.

Disfunzione erettile: miglior rimedio naturale

