Disfunzione erettile: come curarla con gel naturali

In camera da letto, non sempre le prestazioni sono all’altezza delle aspettative e avere un rapporto sessuale può essere deludente per entrambi i partner. Il problema potrebbe essere la disfunzione erettile che è possibile trattare con alcuni dei migliori gel naturali disponibili in commercio. Vediamo quali sono le cause e i possibili rimedi per poterlo alleviare.

Disfunzione erettile

Un disturbo che tende a colpire moltissimi uomini i quali si vergognano di parlarne e di affrontare l’argomento anche con i propri amici. Un disturbo o un problema maschile che è noto anche con il termine impotenza e che fa riferimento all’incapacità e inabilità di raggiungere o mantenere una erezione che sia sufficiente per consentire un rapporto sessuale che sia soddisfacente e appagante per entrambi.

Un problema molto più comune di quanto si pensi. Tende a colpire soprattutto gli uomini over 40. In Italia, un maschio adulto su 8 soffre di questo problema che preclude, non solo il rapporto sessuale, ma anche la relazione di coppia. In base a questi dati e statistiche, si stima che più di 3 milioni e mezzo di soggetti maschili italiani abbiano un problema in camera da letto per quanto riguarda l’erezione e quindi la disfunzione erettile.

Avere dei problemi di disfunzione erettile saltuariamente, quindi di tanto in tanto, non è un problema che possa impensierire. Nel caso si presentasse con una certa frequenza, sarebbe meglio parlarne con un esperto del settore in modo da capire cosa fare e quali rimedi usare in modo da risolvere questo problema in camera da letto.

Un problema del genere rischia di causare stress, diminuire l’autostima e creare problemi di incomprensione con la partner. Una difficoltà che, da certi punti di vista, può essere il campanello d’allarme per l’insorgere di alcuni fattori di rischio che possono intaccare e coinvolgere lo sviluppo di altre patologie, come l’apparato cardiocircolatorio.

Disfunzione erettile: cause e rimedi

Un disturbo organico che è sintomatico di altre patologie che riguardano le alterazioni cardiovascolari, le patologie neurologiche, il diabete e anche le disfunzioni metaboliche. Un problema come la disfunzione erettile tende a distinguersi come primaria o secondaria. Nel primo caso, impedisce a chi ne soffre di portare a termine l’esperienza sessuale, mentre la secondaria tende a essere maggiormente frequentare e manifestarsi più avanti.

Le cause per cui alcuni soggetti maschili tendono a soffrirne possono essere sia di natura fisica, quindi organica, ma anche psicologica. Tra le cause fisiche, potrebbero esserci problemi ormonali, quindi dovuti a un disturbo endocrino oppure fattori neurogeni, quindi di natura nervosa. È possibile che possa riguardare anche l’afflusso di sangue ai corpi cavernosi e quindi al membro.

Per quanto riguarda le cause psicologiche, il cervello e i vari stati d’animo tendono a giocare un ruolo chiave. L’ansia da prestazione, quindi il timore di non essere all’altezza e non riuscire al massimo a esprimere la propria virilità può sfociare nella disfunzione femminile. Lo stress, quindi una condizione stressante nel rapporto o nella coppia, porta a una diminuzione della libido e quindi l’erezione viene meno.

Per riuscire ad affrontare i problemi che derivano la disfunzione erettile, vi sono alcuni rimedi, come i gel naturali, quali Tauro gel che possono essere particolarmente efficaci, ma anche uno stile di vita maggiormente sano. parlarne con la partner o un esperto può aiutare a chiarire e migliorare i rapporti all’interno della relazione.

