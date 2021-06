Distanziatore alluce valgo: l’alternativa alla chirurgia

Il distanziatore per alluce valgo è un dispositivo anallergico e antibatterico grazie al quale distanziare l’alluce dalle altre dita del piede, allo scopo di restituire al soggetto che lo utilizza la sua normalità, un sollievo dal dolore e una postura migliore.

Scopriamo insieme quali sono i benefici di un distanziatore per alluce valgo.

Distanziatore alluce valgo

Le origini alla base dell’alluce valgo possono essere molteplici e dipendere, ad esempio, dalla forma del piede, una predisposizione medica, come l’artrite, oppure, essere la conseguenza diretta di un utilizzo eccessivo di scarpe piccole e strette. Scientificamente, si definisce alluce valgo quella protuberanza che si forma sull’articolazione alla base dell’alluce. La pelle, in questa zona, può diventare rossa e dolente.

Attualmente, esistono metodologie diverse che trattano e curano l’alluce valgo, ma non sempre tali metodologie si rivelano risolutive. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l’alluce valgo può essere curato con l’utilizzo di un distanziatore per alluce valgo, una soluzione naturale, che non compromette lo stato di salute della persona interessata, soprattutto nei casi in cui l’alluce valgo si manifesta in forma lieve.

Distanziatore alluce valgo: benefici

Il distanziatore per alluce valgo è una sorta di manicotto che ricopre la superficie sia dell’alluce che la punta dei piedi.

Indossato regolarmente, l’obiettivo del distanziatore è quello di distanziare l’alluce dal resto delle dita dei piedi e fornire, in molti casi, al soggetto interessato, anche un sollievo dalla sintomatologia con cui l’alluce valgo si presenta.

Esistono tipologie diverse di distanziatori, ma non tutte funzionano correttamente. Sebbene la maggior parte dei prodotti presenti in commercio non garantisce benefici a lungo termine, alcuni di questi prodotti si rivela totalmente fallimentare. Premesso che, in ogni caso, si consiglia l’utilizzo di un distanziatore solo nel caso in cui il vostro alluce valgo presenta una sintomatologia lieve, nei paragrafi che seguono, vi suggeriamo il dispositivo che, attualmente, è il migliore in commercio perché di nuova generazione e realizzato con materiali che promettono di prendersi cura del benessere psicofisico della persona interessata.

