I disturbi intestinali sono molto più comuni di quanto ci si aspetti. Non è sempre necessario seguire una cura medica ma è possibile anche affidarsi a rimedi naturali. Ecco quali sono i migliori da provare.

Disturbi intestinali: rimedi naturali da provare

Spesso il nostro intestino è sottoposto a stress, il che causa diversi disturbi intestinali che possono durare e scomparire nell’arco di qualche giorno o possono poi diventare cronici. Dai crampi, ai movimenti intestinali, al meteorismo, gonfiore, stitichezza sono diversi i disturbi che colpiscono l’intestino. Ma non occorre sempre rivolgersi alla medicina, in alcuni casi è bene far ricorso a rimedi naturali tipici rimedi della “nonna”. Ecco la top 5 dei rimedi naturali da provare per disturbi all’intestino.

Limone

Il limone è un agrume molto diffuso che contiene pochissime calorie, oltre ad avere un basso indice glicemico. Il limone racchiude in sé tantissime proprietà nutrizionali per la nostra salute. Ha un’alta concentrazione di potassio, un minerale molto importante in quanto aiuta a regolarizzare il battito cardiaco e a ridurre la pressione arteriosa.

Il suo succo favorisce poi la digestione, mentre la buccia, se bollita, aiuta i disturbi intestinali come diarrea, pesantezza e nausea grazie alla sua azione disinfettante e antibatterica.

Camomilla

Anche la camomilla è un rimedio naturale molto utile in caso di mal di stomaco o, in generale, di problemi intestinali. È proprio grazie alla presenza di flavonoidi che, la camomilla andrà ad allietare tutti i dolori situati nel tubo digerente e sulle pareti dello stomaco.

La camomilla è inoltre antinfiammatorio e un gastro protettivo. È inoltre un ottimo ansiolitico in grado di regalare una qualità di sonno migliore a chi decide di assumerla.

Aloe vera

Altro rimedio naturale contro i disturbi intestinali è l’aloe vera, soprattutto d’estate, quando l’equilibrio intestinale è sotto stress. L’aloe è una pianta che apporta innumerevoli benefici alla nostra salute. Sia la polpa che il succo presente nelle foglie di questa pianta ha un alto contenuto di mucopolisaccaridi, che andranno a lenire i disturbi presenti sulle mucose del tratto digerente.

Zenzero

Lo zenzero aiuta l’intestino durante la digestione, poiché questa pianta è in grado di riequilibrare la flora batterica; ha inoltre un’azione anti infiammatoria e, se assunto costantemente, può aiutare anche ad alleviare i disturbi provocati dal reflusso esofageo.

Semi di lino e kefir

Assumere da uno a tre cucchiai di farina di semi di lino e Kefir ogni giorno a colazione, per tre settimane. Questo metodo di pulizia del colon fornisce una rapida normalizzazione del peso e permette di bruciare i grassi. La farina di semi di lino è in grado di assorbire ed eliminare le tossine dal nostro corpo oltre a contribuire alla riduzione del colesterolo nel sangue.