Dl Milleproroghe approvato al Senato, dopo una settimana intensa

(Adnkronos) – Approvato al Senato il Decreto Milleproroghe, con 97 voti favorevoli e

57 contrari. Tra i principali provvedimenti adottati dal decreto, la

riapertura dei termini fino al 30 aprile 2025 per la cosiddetta

rottamazione quater per coloro che avevano aderito alla definizione

agevolata, ma il beneficio è decaduto per non aver pagato una rata.

Salta, invece, la proroga per aderire al concordato preventivo biennale.

Nessun rinvio come richiesto da diversi Senatori sia della Maggioranza

che dell’Opposizione, per l’entrata in vigore dell’obbligo di

assicurazione per le imprese contro gli eventi catastrofali. Il termine è

dunque fissato al 31 marzo 2025.

