DOMS e ipertrofia: la verità scientifica che ogni istruttore dovrebbe conoscere

Nel mondo del Body Building un mito persistente è che il dolore muscolare post-allenamento sia un segno di crescita. Tuttavia, questa convinzione è scientificamente infondata. L’Accademia Italiana Fitness (AIF) con oltre 80.000 diplomati in tutta Italia, sfata questo mito con dati concreti e implicazioni pratiche per chi insegna Body Building.

Il DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness), o indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata, compare tra le 12 e le 72 ore dopo uno sforzo fisico intenso. Sebbene la sensazione sia reale, il meccanismo alla base non ha nulla a che fare con l’ipertrofia. Il DOMS è il risultato di microlesioni alle fibre muscolari e alla connessione miofasciale, seguite da una risposta infiammatoria locale. Questo processo non indica necessariamente una crescita muscolare.

La scienza dietro il DOMS e l’ipertrofia

La confusione tra DOMS e ipertrofia nasce da una correlazione osservata nel tempo: allenamenti intensi causano DOMS, e allenamenti intensi possono causare ipertrofia. Tuttavia, correlazione non è causalità. Sono due processi biologici distinti, con vie di segnalazione diverse.

, Brad Schoenfeld e Bret Contreras hanno pubblicato un’analisi critica che ha chiarito definitivamente il rapporto tra DOMS e ipertrofia muscolare. La conclusione è netta: il DOMS non è un indicatore affidabile di stimolo ipertrofico. L’ipertrofia muscolare dipende da tre meccanismi principali: tensione meccanica, stress metabolico e danno muscolare. Il danno muscolare contribuisce all’ipertrofia, ma solo come uno dei tre fattori. Il DOMS è una conseguenza parziale del danno, non una sua misura precisa.

Come applicare queste conoscenze nella pratica

Sapere che DOMS e ipertrofia sono processi distinti cambia concretamente il modo in cui programmi e comunichi con i tuoi atleti. Ecco tre scenari applicativi diretti.

L’atleta principiante che non sente più dolore

È il caso più comune. Nelle prime 2-4 settimane di allenamento, il principiante sente DOMS intenso. Poi il dolore diminuisce. Si preoccupa: «Forse sto facendo poco». Il tuo compito è redirigere l’attenzione.

Cue verbale consigliato: «Il fatto che tu non senta più dolore significa che il tuo sistema muscolare si è adattato a questo carico. Bene. Ora aumentiamo il carico per dare un nuovo stimolo. Il progresso si misura sui chili sul bilanciere, non sul dolore il giorno dopo.»

L’atleta intermedio che cambia continuamente esercizi

Questo profilo porta la novità come obiettivo. Ogni settimana vuole un esercizio diverso. Risultato: non costruisce mai forza in nessun pattern di movimento. L’ipertrofia è subottimale.

Cue verbale consigliato: «La varietà è uno strumento, non un obiettivo. Il muscolo cresce quando gli dai progressivamente più tensione sullo stesso schema di movimento. Cambia esercizio ogni 4-6 settimane, non ogni sessione.»

Gestire il recupero quando c’è DOMS presente

Se un atleta si presenta con DOMS intenso, non è automaticamente controindicato allenarsi. La letteratura scientifica recente indica che allenarsi con DOMS moderato sullo stesso gruppo muscolare non peggiora il danno se il volume è ridotto. Puoi applicare una sessione di lavoro leggero (<50% del massimale) per favorire la perfusione e il recupero attivo senza aggiungere danno significativo.

DOMS, salute e prevenzione degli infortuni

Inquadrare il DOMS come obiettivo dell’allenamento è un problema di salute, non solo di performance. Chi cerca il dolore per se stesso tende ad aumentare il volume e l’intensità in modo non programmato. Questo aumenta il rischio di infortuni da overreaching acuto e di overtraining cronico.

Un approccio orientato alla salute funzionale e alla longevità attiva prevede: progressione graduale e misurabile del carico di lavoro, recupero adeguato come parte integrante della programmazione, monitoraggio della performance oggettiva e educazione continua dell’atleta sulla fisiologia dell’adattamento.

Il Body Building, quando insegnato correttamente, è uno strumento potente di prevenzione della sarcopenia, miglioramento della densità ossea e supporto alla qualità della vita nel tempo. Questo obiettivo è incompatibile con la ricerca sistematica del dolore muscolare.

Nei 30 anni di formazione AIF in 30 città italiane, la distinzione tra danno muscolare e adattamento sano è sempre stata al centro del percorso formativo per istruttori di Body Building.