Yoga e meditazione a Prà Martin: l'esperienza unica tra le Dolomiti
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Yoga e meditazione a Prà Martin: l’esperienza unica tra le Dolomiti

Un'esperienza unica di yoga all'alba a Prà Martin, con vista sul Catinaccio. Scopri come partecipare a questa pratica di benessere immersa nella natura.

Immagina di iniziare la tua giornata con una pratica di yoga immersa nella tranquillità della natura, con il Catinaccio che si illumina all’alba. Questo è ciò che offre l’esperienza di yoga all’alba a Prà Martin un angolo di paradiso poco sopra il Ciampedie.

Ogni giovedì, alle prime luci del giorno, è possibile partecipare a una sessione di yoga guidata da istruttrici olistiche esperte come Elisa Penna o Marina Suchova. La giornata inizia con una piacevole camminata nel bosco, alternata a brevi momenti di meditazione e ascolto consapevole.

L’esperienza di yoga a Prà Martin

Il percorso, della durata di circa 15 minuti, conduce dalla stazione a valle della funivia al rifugio Prà Martin dove si svolge la pratica di yoga. Arrivati a destinazione, ci si stende su un tappetino sull’erba e si inizia una dolce pratica di yoga, con movimenti lenti, esercizi di allungamento, equilibrio e respirazione.

L’aria fresca di montagna e il panorama mozzafiato delle Dolomiti rendono questa esperienza unica, ideale per ritrovare energia e leggerezza. A concludere, un delizioso brunch alla Baita Prà Martin il modo perfetto per iniziare la giornata con gusto.

Informazioni pratiche

L’appuntamento è fissato ogni giovedì alle 8:45 alla stazione a valle della funivia. La pratica di yoga inizia alle 9:30 circa. È importante prenotare in anticipo, entro le 18:00 del giorno precedente, online o presso gli uffici Fassa sport della valle. La lezione è gratuita e inclusa nel Panorama Pass nell’abbonamento Dolomiti Supersummer o nel biglietto di risalita.

La partecipazione è riservata agli adulti e il numero massimo di partecipanti è di 20 persone. In caso di maltempo, l’attività viene annullata. Dopo la pratica di yoga, è possibile fermarsi al rifugio per gustare una deliziosa colazione, a un costo aggiuntivo di 15 € a persona.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica di benessere e connessione con la natura. Iscriviti ora online e inizia la tua giornata con una pratica di yoga immersa nel panorama mozzafiato del Catinaccio.

Scritto da Camilla Pellegrini

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