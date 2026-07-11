Yoga e meditazione a Prà Martin: l’esperienza unica tra le Dolomiti

Immagina di iniziare la tua giornata con una pratica di yoga immersa nella tranquillità della natura, con il Catinaccio che si illumina all’alba. Questo è ciò che offre l’esperienza di yoga all’alba a Prà Martin un angolo di paradiso poco sopra il Ciampedie.

Ogni giovedì, alle prime luci del giorno, è possibile partecipare a una sessione di yoga guidata da istruttrici olistiche esperte come Elisa Penna o Marina Suchova. La giornata inizia con una piacevole camminata nel bosco, alternata a brevi momenti di meditazione e ascolto consapevole.

L’esperienza di yoga a Prà Martin

Il percorso, della durata di circa 15 minuti, conduce dalla stazione a valle della funivia al rifugio Prà Martin dove si svolge la pratica di yoga. Arrivati a destinazione, ci si stende su un tappetino sull’erba e si inizia una dolce pratica di yoga, con movimenti lenti, esercizi di allungamento, equilibrio e respirazione.

L’aria fresca di montagna e il panorama mozzafiato delle Dolomiti rendono questa esperienza unica, ideale per ritrovare energia e leggerezza. A concludere, un delizioso brunch alla Baita Prà Martin il modo perfetto per iniziare la giornata con gusto.

Informazioni pratiche

L’appuntamento è fissato ogni giovedì alle 8:45 alla stazione a valle della funivia. La pratica di yoga inizia alle 9:30 circa. È importante prenotare in anticipo, entro le 18:00 del giorno precedente, online o presso gli uffici Fassa sport della valle. La lezione è gratuita e inclusa nel Panorama Pass nell’abbonamento Dolomiti Supersummer o nel biglietto di risalita.

La partecipazione è riservata agli adulti e il numero massimo di partecipanti è di 20 persone. In caso di maltempo, l’attività viene annullata. Dopo la pratica di yoga, è possibile fermarsi al rifugio per gustare una deliziosa colazione, a un costo aggiuntivo di 15 € a persona.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica di benessere e connessione con la natura. Iscriviti ora online e inizia la tua giornata con una pratica di yoga immersa nel panorama mozzafiato del Catinaccio.