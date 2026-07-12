Come combattere la ritenzione idrica in estate con rimedi naturali ed alimentazione

L’estate è la stagione del sole, del mare e delle vacanze, ma per molte persone è anche sinonimo di ritenzione idrica gonfiore e sensazione di pesantezza. Le alte temperature, infatti, favoriscono la dilatazione dei vasi sanguigni e rallentano il ritorno venoso, rendendo più facile l’accumulo di liquidi nei tessuti, soprattutto a gambe, caviglie e piedi.

Fortunatamente, esistono numerosi rimedi naturali e abitudini salutari che possono aiutare a contrastare questo fastidioso disturbo. Scopriamo insieme quali sono i migliori alleati per sentirsi più leggere e in forma durante i mesi più caldi.

Alimentazione: i cibi che aiutano a contrastare la ritenzione idrica

Una dieta equilibrata e ricca di frutta e verdura di stagione è il primo passo per combattere la ritenzione idrica. Alimenti come cetriolianguriamelonepeschealbicocchezucchinepomodori e finocchi sono ricchi di acqua e contribuiscono all’idratazione dell’organismo.

Anche i cibi ricchi di potassio come bananealbicocchemeloneavocado e legumi aiutano a mantenere il normale equilibrio dei liquidi corporei, soprattutto se l’alimentazione è troppo ricca di sodio. Non dimenticare di insaporire i piatti con erbe aromatichesucco di limone e spezie che permettono di ridurre il sale aggiunto.

L’importanza dell’idratazione

Bere abbastanza acqua è fondamentale per contrastare la ritenzione idrica. Quando si beve poco, l’organismo tende a trattenere più acqua come meccanismo di difesa. Bere regolarmente durante la giornata favorisce invece il ricambio dei liquidi. Acqua, tisane fredde senza zucchero, infusi alla menta o all’ibisco e acqua aromatizzata con cetrioloagrumi o erbe fresche sono ottime alternative per aumentare l’idratazione nei mesi estivi.

Il movimento come rimedio naturale

Anche se il caldo invita alla sedentarietà l’attività fisica resta uno dei modi più efficaci per favorire la circolazione. Non servono allenamenti intensi: una camminata di 30 minuti una pedalata il nuoto o semplici esercizi in acqua aiutano la pompa muscolare delle gambe a riportare il sangue verso il cuore, limitando il ristagno dei liquidi.

Anche evitare di rimanere seduti o in piedi nella stessa posizione per molte ore può fare una grande differenza. Cerca di muoverti regolarmente durante la giornata, soprattutto se lavori in ufficio o passi molto tempo seduta.

Abitudini da evitare per prevenire il gonfiore

Alcune abitudini possono peggiorare la sensazione di pesantezza e gonfiore. Consumare molti alimenti ricchi di sale bere poca acqua, eccedere con alcolici e bevande zuccherate o indossare abiti troppo stretti può favorire la ritenzione idrica. Anche trascorrere molto tempo sotto il sole nelle ore più calde contribuisce alla dilatazione dei vasi sanguigni.

Per questo è consigliabile cercare ambienti freschi e, quando possibile, concedersi una doccia tiepida o un getto d’acqua fresca sulle gambe per stimolare la circolazione.

Rimedi naturali per il drenaggio dei liquidi

Accanto a un’alimentazione equilibrata e a uno stile di vita attivo, alcune piante sono tradizionalmente utilizzate per favorire il drenaggio dei liquidi, come betullapilosellaortosifon e centella asiatica. Tuttavia, gli integratori a base di estratti vegetali non sono adatti a tutti e, soprattutto in presenza di patologie o terapie farmacologiche, è sempre opportuno chiedere il parere del medico o del farmacista.

Un esempio di integratore naturale è il Dr.Tili Rimedi Pilosella Betulla Concentrato Drenante che associa ortosiphonpilosellabetullacentella asiatica ed edera per sostenere la diuresi, il microcircolo e contrastare la sensazione di gonfiore. La forma liquida permette di diluire la dose giornaliera in acqua, rendendo il prodotto facile da assumere.

La posologia indicata è di 20ml al giorno in 500ml di acqua. Eventuali sedimenti sono considerati normali: il prodotto va agitato bene prima dell’uso. Il flacone da 200ml consente un ciclo di circa 10 giorni se utilizzato secondo la dose giornaliera riportata.

Ricorda che i rimedi naturali non sostituiscono una dieta varia, equilibrata e uno stile di vita sano. Se il gonfiore è improvviso, interessa una sola gamba, è accompagnato da dolore o non migliora nel tempo, è importante rivolgersi al medico per individuarne la causa.