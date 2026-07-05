Eventi e trattamenti innovativi nelle farmacie comunali di Cerveteri

Le farmacie comunali di Cerveteri si trasformano in veri e propri centri di benessere, offrendo una serie di appuntamenti dedicati alla salute e alla bellezza. Tra controlli gratuiti e trattamenti personalizzati, ecco cosa ti aspetta nei prossimi giorni.

La Farmacia n. 6 situata in Via Fontana Morella n. 84, festeggia i suoi due anni di attività con tre iniziative speciali aperte a tutti. Un’occasione unica per prendersi cura di sé con l’aiuto di professionisti qualificati.

Consulenza make-up e controlli gratuiti

Mercoledì 8 luglio, dalle 9:00 alle 18:00, la farmacia ospita una giornata dedicata al make-up con una consulenza personalizzata da parte di una make-up artist professionista di EuPhidra. Durante l’evento, saranno offerti sconti speciali dal 20% al 25% su tutti i prodotti make-up della stessa linea.

Il giorno successivo, giovedì 9 luglio, dalle 15:30 alle 18:30, sarà possibile usufruire di un controllo gratuito dell’udito. Un servizio rapido, indolore e senza impegno, offerto da uno specialista dell’udito. La prenotazione è indispensabile per partecipare.

Check-up metabolico e trattamenti rigenerativi

Lunedì 13 luglio, dalle 9:00 alle 18:00, con una pausa tra le 13:00 e le 14:00, sarà disponibile un check-up metabolico a un costo sociale di soli €3,70. Una dottoressa biologa effettuerà lo screening completo dei valori, tra cui pressione, colesterolo totale, HDL, LDL, glicemia e trigliceridi. Per questo servizio, è necessario presentarsi a digiuno da almeno due ore.

Le cellule staminali rappresentano una delle risorse più preziose per la rigenerazione della pelle. Utilizzate in medicina rigenerativa per migliorare la riparazione dei tessuti, oggi sono diventate una delle procedure più richieste nei percorsi di skin longevity.

Il Prof. Carlo Tremolada Direttore Scientifico di Image Regenerative Milano e St. Moritz, spiega che le cellule staminali mesenchimali svolgono un ruolo fondamentale nei processi di riparazione e mantenimento dei tessuti. Queste cellule non agiscono solo trasformandosi in nuove cellule, ma coordinano i processi di guarigione, modulano l’infiammazione e favoriscono la rigenerazione.

Benefici e applicazioni

Le cellule staminali vengono prelevate dal tessuto adiposo e innestate attraverso micro-infiltrazioni su viso, collo e décolleté. Questo trattamento favorisce un processo di rigenerazione autogeno e promuove un effetto riempitivo dei volumi. Stimolando la produzione di nuovo collagene ed elastina, migliora la vascolarizzazione e sostiene il ricambio cellulare, donando alla pelle elasticità, luminosità e compattezza.

Il trattamento Lipogems® Beauty sviluppato dal Prof. Tremolada, utilizza le cellule staminali mesenchimali del tessuto adiposo per migliorare la qualità della pelle in modo naturale e duraturo. A differenza dei filler tradizionali, questa tecnologia stimola la produzione endogena di collagene ed elastina, favorisce la vascolarizzazione e dona tono, compattezza e luminosità alla pelle.

Giornata MIAMO per la skincare professionale

Mercoledì 22 luglio, la Farmacia Fanchiotti organizza la Giornata MIAMO un evento dedicato alla skincare professionale e alla bellezza della pelle. Durante l’appuntamento, potrai vivere un’esperienza completa e personalizzata.

L’evento include un’analisi della pelle con il MIAMO Skin Analyzer un trattamento viso personalizzato in cabina e consigli per un trucco personalizzato con i prodotti della linea MIAMO SkinColorCare. Inoltre, riceverai consigli professionali per prenderti cura della pelle durante l’estate e scegliere i trattamenti più adatti alle tue esigenze.

Solo durante la giornata, sarà offerto un 20% di sconto su tutta la linea MIAMO. Un’occasione ideale per rinnovare la tua beauty routine con prodotti dermatologicamente avanzati e una consulenza completamente dedicata a te.

Per partecipare agli eventi, è possibile prenotare comodamente tramite l’app della farmacia o chiamando il numero indicato. Non perdere l’opportunità di prenderti cura di te stesso con l’aiuto di professionisti qualificati.