Ostiamare a Ostia: il campionato di serie C si giocherà allo stadio Stella Polare

Un sogno che diventa realtà per l’Ostiamare, il club di calcio di proprietà di Daniele De Rossi. La squadra giocherà il prossimo campionato di serie C nello storico stadio Stella Polare di Ostia, un traguardo che solo poche settimane fa sembrava impossibile da raggiungere.

Questa notizia rappresenta un importante passo avanti non solo per il club, ma per l’intera comunità di Ostia. L’assessore allo Sport e ai grandi eventi del Comune di Roma, Alessandro Onorato, ha annunciato l’avvio dei lavori per adeguare l’impianto ai requisiti previsti dalla Lega Pro.

Un traguardo storico per l’Ostiamare

L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla società Ostiamare, che ha espresso gratitudine verso il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore Alessandro Onorato per il supporto dimostrato. “Siamo grati per la vicinanza che ci ha dimostrato e per l’accompagnamento fin dal primo giorno”, ha dichiarato il club.

L’iter per l’adeguamento dello stadio Stella Polare è stato avviato con l’approvazione della memoria di Giunta, consentendo di creare le condizioni affinché l’Ostiamare possa disputare le proprie gare casalinghe davanti alla propria comunità. “Si tratta del risultato di un lavoro iniziato il giorno successivo alla storica vittoria del campionato dilettantistico”, ha continuato la società.

Collaborazione e spirito di comunità

Un ruolo fondamentale in questo processo è stato giocato dalla Nea Ostia Rugby, che ha contribuito alla definizione di una soluzione condivisa nell’interesse dell’intera comunità. “La Nea Ostia Rugby continuerà con le proprie attività ed a giocare i propri campionati nel Giannattasio, pur garantendo grande disponibilità all’Ostiamare”, ha sottolineato l’assessore Onorato.

Questo esempio concreto dimostra come lo sport possa essere uno strumento di dialogo e di crescita per il territorio. L’adeguamento dello Stella Polare rappresenta molto più di un intervento infrastrutturale: significa restituire a Ostia uno dei suoi luoghi simbolo, rafforzare il senso di appartenenza della comunità e offrire un impianto moderno e sicuro.

Progetti futuri e visione per il territorio

L’Ostiamare si candida a diventare una delle rarissime realtà professionistiche italiane a disputare le proprie gare ufficiali nel quartiere da cui trae origine e denominazione. “Un modello profondamente radicato nel territorio, capace di rafforzare il legame tra club, comunità e identità locale”, ha dichiarato la società.

Parallelamente, prosegue il percorso condiviso tra club e Roma Capitale relativo al progetto di rifacimento dello stadio Anco Marzio. “Nei prossimi giorni saranno comunicati il cronoprogramma dettagliato degli interventi e i successivi aggiornamenti relativi all’avanzamento dei lavori”, ha aggiunto l’assessore Onorato.

Questo traguardo rappresenta un passo significativo non solo per il calcio, ma per l’intera comunità di Ostia, dimostrando come lo sport possa essere un potente strumento di coesione sociale e sviluppo territoriale.