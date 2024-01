Come si sa, l’età anagrafica è diversa dall’età biologica. Ma come si fa a sapere la propria e quanti ha davvero il tuo corpo? Ecco come scoprirlo e in che modo.

Età biologica: quanti ha davvero il tuo corpo?

L’età biologica mira a quantificare l’invecchiamento delle funzioni del nostro corpo e contribuirebbe persino a prevedere la mortalità. Il calcolo dell’età biologica è basato sulla propria fisiologia in un certo momento della vita, considerando i parametri che stabiliscono l’effettivo stato di salute e di invecchiamento dell’organismo.

In pratica l’età biologica è un patrimonio personale che non corrisponde necessariamente agli anni anagrafici, ma è la manifestazione della qualità biologica del corpo in generale, quindi è indicativa dei danni a carico di tessuti, organi, muscoli, pelle ecc. e li lega al loro significato in termini di rischio a sviluppare malattie, come il diabete o la demenza. Ma a cosa serve sapere la propria età biologica?

Avere un certo controllo sugli effetti dell’avanzare del tempo può aiutare ad affrontare i processi e i mutamenti associati all’invecchiamento e conoscere la propria età biologica può fornire un incentivo a condurre uno stile di vita più sano, diventando persino “più giovane”. Ma quanti anni ha davvero il tuo corpo? Online si trovano numerosi test, gratuiti e non, che tengono conto diversi fattori: dalla genetica alla psicologia, da parametri clinici alle abilità cognitive.

In effetti non esiste un unico esame con validità scientifica che possa dirci con certezza l’età “vera” di tutto l’organismo. Le attività che influenzano l’età biologica – come il sonno, l’esercizio fisico e la dieta – sono essenzialmente le buone abitudini che già conosciamo. Ma poiché i geni di ciascuno sono diversi, il monitoraggio dell’età biologica potrebbe aiutare a determinare quali abitudini sono più utili.

Si può anche cercare di abbassare l’età biologica con la meditazione, lo yoga o altri metodi per gestire efficacemente lo stress.

Qual è l’età biologica del corpo? Come si calcola

Come detto, l’età anagrafica non sempre corrisponde all’età biologica è per questo che spesso sentiamo dire “dimostri meno anni” e lo prendiamo come un ottimo complimento. Come si calcola l’età biologica del corpo? In questo conta anche il tuo patrimonio genetico, lo stile di vita e le esperienze a cui sei andato incontro nel corso degli anni.

Esistono degli algoritmi che, a partire da un semplice e piccolo prelievo di sangue sono in grado di quantificare i radicali liberi presenti, il livello di stress ossidativo del tuo organismo e le difese antiossidanti presenti. L’analisi avviene attraverso un macchinario apposito e, in seguito, si effettua anche un secondo test finalizzato a misurare la capacità lavorativa delle arterie.

Se il loro funzionamento è ottimale, anche il corpo invecchierà più lentamente. Ottenuti tutti questi dati, interviene l’algoritmo che li elabora e restituisce il risultato. Per accedere a questi test, l’idea migliore è quella di chiedere al medico.