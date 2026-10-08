Dal 8 al 12 ottobre 2026 il CREA si prepara a presentare i risultati della sua ricerca all’interno della seconda Esposizione Globale FAO “From Seeds to Foods”, ospitata al Circo Massimo di Roma. L’evento, dedicato all’innovazione per la sicurezza alimentare e alla nutrizione, accoglie un pubblico eterogeneo, da agronomi a famiglie, e offre un percorso che parte dal seme per arrivare al piatto finito.

Le soluzioni del CREA all’avanguardia della filiera agroalimentare

Nei padiglioni espositivi, gruppi di ricercatrici e ricercatori illustrano progetti focalizzati su pratiche agroecologichebioinput e biodiversità alimentare. Vengono mostrati protocolli per la certificazione delle sementi tecniche di biotecnologia per il miglioramento genico di colture, nonché lo studio del germoplasma olivicolo volto a preservare varietà autoctone. Tra le proposte di punta spiccano sistemi di monitoraggio smart per suolo e acqua, sensori capaci di ottimizzare la gestione delle risorse in tempo reale.

Stampa 3D di alimenti a base di cereali e tuberi

Una delle dimostrazioni più curiose è la stampa 3d di snack nutrizionali ottenuti da farine di cereali e da tuberi come patate e carote. Il processo, completamente digitale, permette di modulare forme, texture e contenuto nutrizionale, aprendo scenari promettenti per la produzione locale di cibi a basso impatto ambientale.

Strumenti rapidi e non invasivi per la zootecnia

Nel settore zootecnico, il CREA presenta dispositivi in grado di effettuare analisi rapide di salute animale senza necessità di campioni invasivi. Queste tecnologie favoriscono un monitoraggio più frequente e riducono lo stress sugli animali, contribuendo a una produzione più etica e sostenibile.

Programma ludico-educativo per bambini e adolescenti

Una sezione pensata appositamente per i più giovani, la “Kids Area”, propone quiz interattivi e laboratori pratici su temi come la salute del suolo la conservazione dell’agrobiodiversità e la trasformazione degli scarti alimentari in bioplastiche. Attraverso giochi di ruolo e percorsi-gioco, i ragazzi apprenderanno le basi di un’alimentazione equilibrata e le potenzialità delle scelte consapevoli per l’ambiente.

Laboratorio “dalla speranza al piatto”

Durante la giornata del 10 ottobre, i bambini potranno partecipare a un’attività pratica in cui semineranno micro-semini di erbe aromatiche e, successivamente, impareranno a trasformarli in ingredienti per ricette semplici, sperimentando così il ciclo completo dal seme al consumo.

Talk e workshop per professionisti e policy-maker

Il programma prevede due appuntamenti di approfondimento. Il 9 ottobre, presso l’ECA Pavilion, sarà in scena un talk dedicato agli sviluppi tecnologici nella trasformazione di alimenti integrali, con focus su processi a bassa energia e valorizzazione dei nutrienti. L’11 ottobre, alle 17.00 sul Main Stage, si terrà il workshop “Percorsi alimentari sostenibili dalla terra e dal mare alla tavola”. L’intervento esaminerà filiere resilienti, diversificazione colturale, cooperazione internazionale e la molluschicoltura sostenibile come nuova frontiera dell’alimentazione marittima.

Con la sua partecipazione, il CREA offre una panoramica concreta e accessibile delle innovazioni capaci di rendere i sistemi agroalimentari più inclusiviresilienti e competitivi, garantendo al tempo stesso un giusto reddito agli agricoltori.