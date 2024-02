Per chi non ama particolarmente lo sport o ha una vita sedentaria, lo sapete che fare le pulizie domestiche fa dimagrire? Ecco quante calorie bruciamo pulendo casa.

Fare le pulizie fa dimagrire: quante calorie bruciamo?

Perdere peso si sa è un problema che affligge molte persone, in particolare le donne alla ricerca quasi ossessiva della perfetta forma fisica. Soprattutto le casalinghe però trascorrendo tanto tempo in casa finiscono per non avere tempo a sufficienza per allenarsi. Non disperate: fare le pulizie domestiche aiuta a dimagrire!

Stendere bacinelle di bucato, cimentarsi in cucina, lavare i pavimenti, spolverare e pulire i vetri: tutte le faccende domestiche talvolta pesanti e stressanti aiutano a ritrovare la forma fisica e a dire addio ai chili in eccesso. In questo modo bruciare calorie è davvero facile; ecco quante calorie si bruciano pulendo casa e quali attività fare per perdere peso in modo homemade. Ecco le diverse faccende in casa e quante calorie bruciamo facendole:

Lavare i pavimenti: in appena un’ora di pulizia si possono consumare fino a 145 calorie. Inoltre, andare su e giù con straccio e mazzola è un’azione che interessa anche l’attività del tipo cardio-fitness e mette in moto i muscoli delle gambe e delle braccia.

Stessa cosa vale per il rifacimento dei letti: se si procede a cambiarli o se si aggiustano almeno 4 lettini, si bruciano anche 65 calorie.

Passare l’aspirapolvere: se fatto per mezz’oretta si smaltiscono fino a 90 calorie.

Spolverare: anche questa è un’attività da non sottovalutare, in quanto spolverare per 15 minuti significa perdere fino a 25 calorie.

Stirare, se è vero che per la maggior parte delle donne è il compito peggiore, quello davvero insopportabile, potrebbe diventare più gradito pensando che fa perdere davvero molte calorie. In un’ora si bruciano fino a 150 calorie!

Pulizia del bagno: un’attività grazie alla quale si bruciano ben 250 calorie e che risulta anche super efficace sui muscoli delle gambe. Vi permetterà facilmente di rassodare anche i glutei.

E ancora: lavare i piatti equivale a 560 calorie bruciate in una sola settimana se fatto almeno una volta al giorno appunto per 7 giorni.

Se non avete tempo né voglia per andare in palestra ma volete comunque rimanere in forma non disperate: svolgendo le consuete faccende domestiche ogni giorno in casa potete bruciare davvero tante calorie. Certo, non sarà come allenarsi in palestra ma resterete ugualmente in forma o almeno non prenderete peso! Ecco quali attività in casa fanno più dimagrire e bruciare calorie.

Fare il bucato: con la lavatrice ma dovete caricarla, scaricarla, appendere gli abiti al sole e piegarli quando sono asciutti: sono circa 80 calorie ogni ora. Se poi avete la lavatrice in un luogo con delle scale da scendere e salire, ancora meglio.

Giardinaggio: mezz’ora di giardinaggio, su e giù tra le piante e i vostri fiori preferiti può farvi perdere fino a 213 calorie.

Gli studi che calcolano e attestano la rivincita dei lavori domestici sulle palestre sono diversi e oggi hanno acquisito una credibilità tale da aver dato, in America, un nome specifico a questa serie di attività in casa che fanno bene al fisico e alla mente. Si chiama Hous Cleaning Fitness ed è consigliata a tutti.