Laetitia Casta supermodella e attrice francese è una delle top model più importanti tra gli anni Novanta e Duemila. Icona di bellezza, 44 anni, rivela la sua skincare routine.

La skincare routine di Laetitia Casta

Laetitia Casta nota come supermodella e attrice francese, una delle modelle più importanti della sua generazione, è divenuta una vera icona di bellezza tra la metà degli anni ‘90 ed i primi anni 2000. La Casta ha ispirato numerosi stilisti, in particolare Yves Saint Laurent e Jean-Paul Gaultier, diventando testimonial di campagne di alta moda.

Nel 2006 ha recitato per la prima volta accanto all’ex compagno e padre dei suoi figli, Stefano Accorsi, nel film La jeune fille et le loups, non distribuito in Italia. Oggi mamma di ben 4 figli due dei quali nati dall’amore con l’ex Stefano Accorsi, Laetitia Casta resta un’icona di bellezza con un fisico invidiabile a 44 anni, prossima ai 45. Ma come si tiene in forma e quali sono i suoi segreti di bellezza?

L’ex supermodella francese dei primi anni Duemila ha sempre manifestato un rifiuto per la chirurgia estetica. In passato ha dichiarato: “Accetto il tempo che passa. La chirurgia estetica non fa per me”. Infatti Laetitia non ha mai voluto neanche correggere i denti, per far sì che il suo corpo resti com’era, fedele a se stessa.

Tra i suoi segreti di bellezza nella routine di skincare Laetitia inizia la giornata bevendo a digiuno un bicchiere di acqua calda e limone. Fondamentale l’olio di fico d’India per il nutrimento della pelle. Ma non solo. Nel tempo libero, ama immergersi in una vasca piena d’acqua calda con attorno tante candele profumate. Un rituale che fa bene al corpo ma anche alla mente. Nella skincare invece è essenziale ma mirata nella scelta di prodotti: la sua è una beauty less is more ed eco-responsabile.

La modella francese cura moltissimo la fase di detersione e i suoi prodotti skincare preferiti sono rigorosamente biologici, firmati Dr Janka, Dr Hauschka, Tata Harper. Tra i suoi prodotti preferiti di skincare c’è la Tata Harper Creme Riche, una speciale formula creata con 16 ingredienti ultra idratanti e 12 potenti ingredienti vegetali che sfidano l’età, tonificando e rimpolpando l’epidermide e Neal’s Yard Remedies Wild Rose Beauty Balm, l’olio di rosa canina ricco di antiossidanti e di vitamina C che stimolano la produzione di collagene e aiutano a proteggere la pelle.

Laetitia Casta e la skincare: routine di bellezza

Laetitia Casta supermodella francese anni Novanta e Duemila, mamma di quattro figli, due dei quali avuti dal celebre attore italiano Stefano Accorsi, rivela come tenersi in forma anche dopo i 40anta. Per mantenere la pelle luminosa, radiosa e brillante l’ex musa di Jean-Paul Gautier segue una skincare semplice per la sua pelle chiara e delicatissima.

La diva francese, storicamente contraria alla chirurgia estetica, ha poi spiegato che con l’età è cresciuta la sua consapevolezza ambientale. Di conseguenza ha ridotto all’essenziale i prodotti della sua beauty routine, che anche per questo sono sempre più mirati e utilizzati fino all’ultima goccia.

I suoi gesti quotidiani di skincare iniziano e finiscono con la detersione del viso, utilizzando il Lait Nettoyant Démaquillant Protéin Biomulsin di Dr Janka, uno dei suoi marchi francesi preferiti, a cui seguono gli idratanti di Pump’Skin: il Sérum Éclat (per dare un booster di luminosità) o la Happy Cream Onctueuse (per idratare quando la pelle tira). Basta davvero poco per avere una pelle luminosa e sana, concentrandosi sui giusti prodotti e sulla conoscenza della propria pelle.