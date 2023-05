Farma Con Voi: dai farmaci da banco ai medicinali veterinari, tutti i prodotti della farmacia online

Nel 2022 l’e-commerce dei prodotti da farmacia ha raggiunto un fatturato di 673 milioni di euro in Italia secondo gli ultimi dati IQVIA, con una crescita del 24% della farmacia online rispetto all’anno precedente.

Il costante aumento a doppia cifra degli ultimi anni dimostra come l’e-commerce farmaceutico sia un servizio richiesto dai consumatori, che scelgono sempre di più questa modalità di acquisto.

In base all’analisi di IQVIA, il primo fattore alla base del successo dell’e-pharmacy è legato alla convenienza di prezzo, considerando che nel 2022 i farmaci da banco venduti dalle farmacie online hanno avuto un costo ridotto in media del 28% in confronto alle farmacie fisiche, con un prezzo medio scontato del 26% sui prodotti per la cura personale. Altri aspetti importanti sono la riservatezza e la comodità offerti dallo shopping online in ambito farmaceutico.

Tra le 1.430 farmacie e parafarmacie autorizzate alla vendita online dal Ministero della Salute una delle realtà più in crescita è Farma Con Voi (sito web: www.Farmaconvoi.it), e-commerce farmaceutico con un fatturato aumentato di oltre il 100% nell’ultimo anno.

Sul portale ufficiale è possibile trovare medicinali veterinari, farmaci da banco e prodotti per la salute e il benessere delle persone e degli animali domestici, con un ampio assortimento di prodotti di qualità a prezzi competitivi accuratamente selezionati.

Oltre a un retail fisico con un vasto catalogo pet e farmaceutico, nello store online di Farma Con Voi è possibile comprare in modo semplice e veloce grazie a una piattaforma web facile e intuitiva, in grado di fornire un’esperienza d’acquisto ottimizzata e un processo di pagamento sicuro e rapido.

I prodotti acquistati online su Farma Con Voi possono essere ricevuti comodamente a casa con la spedizione a domicilio, usufruendo di un servizio rapido di consegna gratuito per importi superiori a 54,90 euro.

I prodotti della farmacia online Farma Con Voi: da OTC e SOP alla cura del benessere di bambini e adulti

Quando si sceglie di acquistare online presso uno store farmaceutico è possibile usufruire di alcuni benefici importanti, dai prezzi vantaggiosi per risparmiare senza rinunciare alla qualità e alla comodità di poter comprare online dal pc o dallo smartphone in qualsiasi momento e da qualunque luogo. Tuttavia, uno dei principali vantaggi è il vasto assortimento di prodotti messo a disposizione dalle migliori farmacie online, per trovare sempre i prodotti di cui si ha bisogno evitando di perdere tempo.

Sotto questo aspetto Farma Con Voi si è affermata come una delle farmacie online più attente alla varietà e ampiezza dell’offerta, senza trascurare l’attenzione alla scelta di brand e prodotti di elevata qualità offerti a prezzi accessibili e convenienti.

Tra le proposte più apprezzate c’è l’ampia gamma di prodotti farmaceutici, tra cui farmaci da banco come gli antiallergici, antiacidi e digestivi, i medicinali contro il dolore, la febbre e le infiammazioni, i farmaci per trattare l’influenza e il raffreddore e i medicinali per il sistema cardiovascolare, la stitichezza e i disturbi dell’intestino e dello stomaco.

Nel catalogo di Farma Con Voi sono presenti anche prodotti di erboristeria e fitoterapici, come cosmetici naturali a base di ingredienti di origine vegetale e privi di sostanze nocive per l’organismo, oppure prodotti floriterapici a base di estratti di fiori e piante per migliorare il benessere psicofisico.

La farmacia online propone anche una vasta scelta di integratori alimentari come i vitaminici e gli integratori per dimagrire, compresa una ricca offerta di prodotti alimentari speciali per allergici e intolleranti, dai prodotti senza glutine per celiaci a quelli senza lattosio.

Nello store farmaceutico online è disponibile un ampio assortimento di apparecchi elettromedicali dei migliori marchi del settore, come aerosol, termometri, sfigmomanometri e dispositivi per le terapie termiche, oltre a intere sezioni dedicate alla galenica, all’igiene, al benessere personale e ai prodotti di bellezza e cosmesi.

Farma Con Voi offre anche una scelta variegata di prodotti per l’alimentazione dei neonati, giochi per le attività ricreative ed educative, articoli per l’igiene dei bimbi e accessori per l’allattamento, con tanti prodotti per mamme e bambini.

Non solo farmaceutica: da Farma Con Voi una ricca proposta di Petshop

Molti consumatori scelgono di acquistare online anche i prodotti per gli animali domestici, dal cibo per cani e gatti agli articoli ricreativi e ai medicinali veterinari per gli animali da affezione. Si tratta di una soluzione comoda e pratica per risparmiare, trovando tantissime proposte dei brand più prestigiosi del settore a prezzi convenienti.

Tra i prodotti più richiesti su Farma Con Voi ci sono infatti quelli della sezione Petshop e veterinaria, con un intero catalogo dedicato di soluzioni per la cura e il benessere degli animali domestici.

Nella proposta dell’e-commerce farmaceutico ci sono crocchette per cani, scatolette per gatti, articoli per le medicazioni degli animali d’affezione per la prevenzione delle infezioni, prodotti per l’igiene e la toelettatura e un’ampia scelta di accessori e medicinali veterinari. In questo modo è possibile effettuare un unico ordine risparmiando tempo e soldi, con la possibilità di acquistare i prodotti per la salute e il benessere di tutti i componenti della famiglia in un solo e-commerce, dagli adulti ai bambini fino ai propri amici a quattro zampe.